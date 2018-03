Sport



Il GhiviBorgo supera il Seravezza e mette le mani sulla salvezza

giovedì, 29 marzo 2018, 18:01

di michele masotti



2-1



GhivizzanoBorgo: Signorini, Lecceti, Bassano, Gemignani, Barretta, Diana (59’ Brizzi), Frati (80’ Giordani), Chelini, Di Paola, Masini e Rubechini (73’ Michelotti) A disposizione: Citti, Riccioli, Nottoli, Marcellusi, Micchi e Della Nina Allenatore: Simone Venturi

Seravezza: Cavagnaro, Ramacciotti (83’ Bongiorni), Maccabruni, Biagi, Syku (50’ Bruzzi), Fiale, Borgia, Bortoletti, Benedetti, Rodriguez e Granaiola A disposizione: Pietra, Nardini, Bedini, Fedi, Galletti, Bondielli e Galloni Allenatore: Walter Vangioni

Arbitro: Andrea Cattaneo di Civitavecchia (Assistenti Petrini di Rieti e Ivanavich Fiore di Genova)

Marcatori: 44’ Diana, 52’ Masini e 66’ Fiale

Note: Al 76’ Signorini ha parato un calcio di rigore a Rodriguez. Espulso al 75’ Barretta per somma di ammonizioni. Ammoniti Chelini, Gemignani, Rubechini, Fiale, Rodriguez, Bortoletti e Borgia. Calci d’angolo 1-6. Spettatori 150. Minuti di recupero 2’ e 5’

Seconda vittoria consecutiva, sempre per 2-1, per il GhivizzanoBorgo che supera il Seravezza al termine di una sfida equilibrata ed emozionante e piazza lo scatto decisivo in ottica salvezza. I biancorossi salgono a 39 punti, a +10 su Finale Ligure e Rignanese e a + 15 sullo Scandicci, terzultima forza del campionato. A cinque giornate dal termine manca davvero una manciata di punti alla squadra di Venturi per tagliare il traguardo prestabilito ad inizio stagione. Obiettivo già raggiunto dai versiliesi, che possono mangiarsi le mani per il rigore fallito da Rodriguez. K.o. che non scalfisce quanto di buono fatto fino a questo momento dai ragazzi di mister Vangioni.

Venturi conferma, come impianto di gioco, il 3-5-2 che ha prodotto il pesante blitz di Ponsacco. Rispetto al match di quattro giorni fa, l’unica novità nella formazione di partenza è rappresentata dall’inserimento di Chelini in luogo di Brizzi. Confermato il terzetto difensivo Barretta-Lecceti-Diana. Il Seravezza dell’ex Vangioni, tecnico che portò l’allora Ghivizzano dalla Prima Categoria all’Eccellenza in due anni, prova a rimanere aggrappato al sogno di accedere ai play-off nel suo torneo di esordio nella massima serie nazionale dei dilettanti. Tornano dal primo minuto Ramacciotti e soprattutto Benedetti, vice capocannoniere del girone E con 13 reti. La posta in palio al Delle Terme è di quelle pesanti. Al 19’ padroni di casa pericolosi con il colpo di testa di Di Paola, imbeccato dal traversone di Rubechini, che viene smanacciato in corner da Cavagnaro. La replica dei versiliesi è affidata all’estro del cubano Rodriguez. Ripartenza da manuale dei ragazzi di Vangioni che si conclude con il rasoterra del dieci sudamericano con il pallone che finisce fuori di un niente. Quando le squadre sembrano ad andare all’intervallo inchiodate sul punteggio di partenza, il GhiviBorgo va a segno con Diana, il più lesto di tutti a ribadire in rete la prima parata di Cavagnaro sul colpo di testa del difensore scuola Livorno.

Come a Ponsacco, i ragazzi di Venturi trovano il raddoppio in avvio di contesa. Corre il minuto numero cinquantatra quando Masini gira in rete di testa sul preciso invito di Rubechini. Gli ospiti non demordono e continuano a premere lasciando, però, qualche spazio per il contropiede locali come al 61’ con la mezza rovesciata di Frati che termina di poco sopra la traversa. Il Seravezza dimezza lo svantaggio con un fantastico tiro dal limite dell’area scoccato da Fiale. Al 75’ il direttore di gara punisce con il penalty il tocco con il braccio di Barretta. Veementi le proteste dei “colchoneros” della Media Valle poiché, a loro avviso, il fallo era avvenuto fuori area. Ne fa le spese lo stesso Barretta che viene espulso per doppia ammonizione. Si presenta dal dischetto Rodriguez ma Signorini si esalta neutralizzando il tentativo di realizzazione. Vangioni gioca il tutto per tutto inserendo Bongiorni. Nell’assedio finale dei versiliesi è ancora una volta decisivo Signorini; a quattro dal 90’ l’estremo difensore locale vola a deviare sul fondo un potente tiro di Maccabruni. Al triplice fischio finale esplode la gioia del GhiviBorgo, da stasera davvero ad un passo dalla salvezza.

Nel prossimo turno, in programma domenica 8 aprile, Di Paola e compagni saranno di scena a Lavagna mentre il Seravezza proverà ad accorciare sul quinto posto, lontano cinque lunghezze, nella sfida interna contro il Ligorna. Il campionato condotto dalla matricola di Vangioni, eventuale partecipazione ai play-off, resta comunque da applausi.