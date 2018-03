Sport



Il Gp Apuane chiude nella top ten i campionati italiani assoluti di corsa campestre per società

lunedì, 12 marzo 2018, 18:09

di michele masotti

L’appuntamento dei Campionati nazionali di corsa campestre per società di Gubbio, andati in scena ieri, era uno di quelli evidenziati con la matita dai dirigenti del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane. I podisti del team garfagnini non sono riusciti a migliorare lo storico quarto posto di dodici mesi fa, ma hanno comunque condotta una gara egregia che ha permesso loro di chiudere al nono posto confermando di stazionare abitualmente nel gotha del cross italiano. Il sodalizio del presidente Graziano Poli è risultato, numeri alla mano, il miglior team toscano sui prati eugubini. Nel fango dei prati del Teatro Romano di Gubbio, gli alfieri biancoverdi hanno lottato e ottenuto alcune ottime individuali prestazioni. 8° posto assoluto per Olivier Irabaruta, che ha preceduto di una posizione l’altro atleta apuano Paul Tiongik. Anche Alessio Terrasi (60°), Alessandro Brancato (85°), Andrea Cavallini (240°) e Rocco Pezzuto (263°) hanno fornito il loro prezioso contributo, non mollando minimamente lungo tutti i 10500 metri di gara che hanno permesso ai biancoverdi che chiudere tra le prime dieci società italiane.

Oltre alla prova tricolore, il fine settimana appena trascorso ha visto altri tesserati del Parco Alpi Apuane cimentarsi in diverse specialità. Jilali Jamali ha dimostrato, ancora una volta, il dominatore incontrastato della gare toscane, imponendosi con un signor tempo a Signa alla “La…Strapazza”. Nella competizione fiorentina ottime risposte sono arrivate anche dalla numerosa pattuglia apuana con l’ottavo posto di Nicola Ciardelli e il quattordicesimo di Marco Mazzei che ha fatto segnare il suo personale di 34’47’’. Menzione d’onore anche per Mimmo Marino, Michelangelo Fanani, Adriano Mattei, Emanuele Andreuccetti, Ludmillo Dal Lago e Erika Togneri. Bella medaglia di bronzo per Lorenzo Checcacci alla “Scarpinata tra le colline pratesi”. Nella mezza maratona “Roma Ostia”, che ha visto la vittoria dell’americano Galen Rupp con il tempo di 59’47’’, buone prestazioni per Enrico Fantasia e Riccarda Tonelli. Infine ci trasferiamo in Spagna, dove il rientrante Simone Ferrali ha ottenuto il bronzo nella sua categoria a Madrid.