Il Gp Apuane premiato alla “Festa dell’atletica Toscana” a Firenze

lunedì, 26 marzo 2018, 08:53

di michele masotti

Il 2018 è iniziato da pochi mesi ma sta già riservando molte soddisfazioni podistiche al GP Parco Alpi Apuane che mira a ripetere quando buono fatto lo scorso anno. E proprio per le vittorie ottenute lungo l’annata podistica 2017 la società garfagnina del presidente Graziano Poli è stata premiata, insieme al gotha di questa disciplina a livello regionale, alla “Festa dell’atletica Toscana”. Questa cerimonia si è tenuto nella magnifica cornice di Palazzo Vecchio a Firenze ed ha visto la consegna dei riconoscimenti della passata stagione. Ovviamente non poteva mancare il team biancoverde, rappresentato dal forte portacolori Riccardo Durano. Il tesserato del Parco Alpi Apuane ha ritirato il premio come seconda classificata ai Campionati di società italiani su strada direttamente dalle mani del presidente federale Giomi. Un 2017 davvero denso di soddisfazioni per il sodalizio garfagnino, partendo dal quarto posto assoluto ai campionati italiani di cross per società a Gubbio per arrivare fino alle medaglie d’argento ottenute a Dalmine (10 km su strada) e Agrigento (mezza maratona).

Il 2018 è iniziato con il sesto titolo regionale consecutivo di corsa campestre, il nono posto assoluto ai campionati italiani di cross a Gubbio e il podio sfiorato dalla compagine master sui prati di Lucca. La stagione è ancora ricca di prestigiosi appuntamenti e gli atleti apuani sono chiamati a cercare di ripetere il precedente anno d’oro.