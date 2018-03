Sport



Il Marginone firma la striscia positiva del Pieve Fosciana: biancorossi sempre a -1 dalla vetta

domenica, 4 marzo 2018, 20:06

di michele masotti

1-0

Marginone: Besson, Carmignani, Contini, Matteo Sarti, Mini, Ricci, Andrea Paganelli, Vitelli, Rinaldi (Rotunno), Frateschi e Paoli A disposizione: Gatto, Fedi, Conte, Faroni, Filippo Paganelli e Lencioni Allenatore: Leonardo Tocchini

Pieve Fosciana: Regoli, Pieri, Jacopo Sarti, Tognarelli (87’Piagentini), Federico Bacci (54’Corrado Dini), Lorenzo Bacci, Lucchesi, Barsanti, Gheri, Giusti e Piacentini A disposizione: Damiano Dini, Biagioni, Angelini e Teani Allenatore: Fabrizio Angelini (Fiori in tribuna poiché squalificato)

Arbitro:Burgassi di Firenze

Marcatori: 36’Rinaldi

Note:Al 55’ Besson ha parato un calcio di rigore a Giusti. Espulsi al 54’Carmignani e al 90’Pieri. Ammoniti Piacentini, Mini, Vitelli e Lucchesi

In uno dei due big match di giornata, l’altro era Tau Calcio-Unione Pontigiana, si interrompe la serie positiva di sei risultati del Pieve Fosciana che viene superato di misura dal Marginone, compagine che rientra in lotta per la vittoria finale con l’undicesima vittoria stagionale. Cambia poco la situazione di classifica, invece, per la formazione di Fiori. I biancorossi restano in solitaria al secondo posto, sempre a -1 dal Pontigiana che è caduto, a sua volta, ad Altopascio. Questi risultati, a cui vanno aggiunti il pareggio dello Sporting Bozzano nel derby versiliese, fanno sì che a sette turni dalla fine le prime cinque siano racchiuse nello spazio di soli quattro punti. Appare fuori dai giochi il Serricciolo, che ha sei punti di ritardo dai battistrada e che non vince da diverse partite. A interrompere momentaneamente la rincorsa al vertice dei biancorossi è stato l’ex Besson, numero uno di quel Pieve Fosciana che nella stagione 2013-2014 chiuse la stagione al primo posto a pari merito con il Ponte Buggianese. L’esperto portiere lucchese ha compiuto diverse parate importanti, tra cui il penalty parato a Giusti. Classico 4-4-2 per i padroni di casa, 3-5-2 invece per il Pieve Fosciana con capitan Biagioni che parte dalla panchina dopo l’infortunio patito contro il Don Bosco Fossone. In attacco spazio a Piacentini e Gheri. Il campo, piuttosto stretto, era in condizioni piuttosto pesanti dopo il maltempo dei giorni scorsi.

Nei primi quarantacinque minuti, fatta eccezione per il gol partita, sono davvero poche le emozioni con i due team che si confrontano specialmente a centrocampo e con molti lanci lunghi che diventano facile preda delle rispettive difese. Gli ospiti ci provano con delle soluzioni dalla distanza. Al 36’ Rinaldi è il più lesto di tutti nel risolvere una mischia in area garfagnina. Nella ripresa il copione diventa subito chiaro, con il Pieve Fosciana che spinge. Al 50’ inizia lo show di Besson che è super nel respingere la conclusione ravvicinata di Piacentini. Passano pochi minuti e i biancorossi usufruiscono di un rigore per il fallo di Carmignani su Gheri. In questa occasione il difensore luchese viene espulso. Dagli undici metri si presenta Giusti che si vede respingere il suo tentativo dal portiere di mister Tocchini. Al 60’ un cross tagliato di Lucchesi che attraverso tutto lo specchio della porta con Gheri e Dini che mancano di poco l’impatto con il pallone. La difesa del Marginone resiste agli assalti finali degli ospiti che chiudono a loro volta in 10 uomini per l’espulsione per proteste di Pieri.

Nella prossima giornata il Pieve Fosciana riceverà la visita della Giovanile Sextum Bientina, mentre il Marginone sarà impegnato nella trasferta di Gorfigliano in casa dei Diavoli Neri.