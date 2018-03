Sport



Il Pieve Fosciana balza in testa alla classifica: nella “piscina” del Guido Angelini decide un rigore di Giusti

domenica, 11 marzo 2018, 18:39

di michele masotti



1-0

Pieve Fosciana: Regoli, Lorenzo Bacci, Sarti (80’ Matteo Angelini), Tognarelli, Federico Bacci, Giuntini, Corrado Dini, Barsanti, Gheri (90’ Lenzi), Giusti e Piacentini A disposizione: Damiano Dini, Stefano Angelini, Teani, Biagioni e Piagentini Allenatore: Francesco Fiori

Giovanile Sextum Bientina: Fall, Orsini (69’ Meucci), Cyrbsa, Betti (49’ Santoni), Raffalli (69’ Benincasa), Ghelardoni, Cantini, Spinelli, Ciardelli, Bucci (89’ Pienotti), Massi (74’ Pacifico) A disposizione: Nelli e Giorgi Allenatore: Fabio Bargigli

Arbitro: Baretta di Pistoia

Marcatore: 65’ Giusti su rigore

Note: Ammoniti Barsanti, Giusti, Tognarelli, Orsini, Cyrbsa e Raffalli. Calci d’angoli 5-2. Minuti di recupero 1’ e 4’

Su di un campo che definire ai limite della praticabilità è riduttivo, il direttore di gara è stato irremovibile nella scelta di disputare il match, il Pieve Fosciana ottiene la tredicesima vittoria del proprio campionato e, complice anche il rinvio della partita Unione Pontigiana-Don Bosco Fossone, sale al primo posto di questo girone A. Per piegare la strenua resistenza della Giovanile Sextum Bientina, formazione che occupa il terzultimo posto, è servito un calcio di rigore realizzato da Giusti, quest’oggi capitano alla luce delle assenze di Biagioni e Lucchesi. I tre punti odierni hanno un valore straordinario per i ragazzi di Fiori, considerando il fatto che le pesanti condizioni del campo hanno ridotto il gap tecnico tra le due contendenti favorendo, di fatto, l’arroccata retroguardia nerazzurra. I locali hanno mantenuto sempre un atteggiamento propositivo e sono stati premiati dal successo, che sarebbe potuto svanire nel finale se Regoli non si fosse superato sul subentrato Pacifico.

Diverse assenze in casa biancorossa: Biagioni acciaccato siede in panchina, out l’infortunato Biggi e gli squalificati Lucchesi e Pieri. Nel 3-5-2 disegnato da Fiori, il rientrate Giuntini completa il pacchetto difensivo con i due Bacci, mentre in attacco è confermata la coppia Gheri-Piacentini. Bargigli, terzo tecnico stagionale a sedersi sulla panchina pisana, deve fare a meno dello squalificato Vincenti e punta in attacco sulla stazza di Massi e al capocannoniere dei suoi Ciardelli. Dopo 5’, sugli sviluppi di un corner, furibonda mischia in area della Giovanile Sextum con i padroni di casa che reclamano il gol ma l’arbitro è di diverso avviso. Era molto difficile capire se la palla avesse varcato o meno la linea bianca. Con un campo così allentato, la principale arma delle formazioni è il ricorrere ai lanci lunghi, facilmente intercettati dalle rispettive difese. Al 30’ fiammata di Piacentini che lascia partire dalla distanza una conclusione che termina di poco a lato alla sinistra della porta difesa di Fall. Nel finale di tempo anche Regoli si sporca i guanti neutralizzando a terra un tiro di Cantini.

Anche i secondi quarantacinque minuti seguono lo stesso copione del primo tempo. La generosa pressione del Pieve Fosciana viene premiato al 64’quando Raffalli è ingenuo nel “cinturare” Gheri in area di rigore. Penalty per i padroni di casa che Giusti trasforma in maniera impeccabile, sebbene Fall avesse intuito la direzione. Una volta in vantaggio i locali riescono a congelare bene il possesso palla e sfiorano il raddoppio con Barsanti, uno dei migliori, che per poco manca l’impatto con il pallone a pochi passi da Fall. Al 79’ il Pieve Fosciana rischia di subire la beffa: un fortunoso rimpallo libera davanti a Regoli il neo entrato Pacifico che calcia a colpo sicuro trovando la respinta del numero uno locale. Sarà l’unica chance costruita da una Giovanile Sextum Bientina che deve cedere il passo alla neo capolista. Per la formazione pisana la salvezza diretta, a sei giornate dalla fine, è lontana cinque punti.

Domenica prossima il Pieve Fosciana sarà di scena in casa dell’Acquacalda S. Pietro a Vico, team che con i suoi 30 punti occupa il quintultimo posto.