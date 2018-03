Sport



Importante pareggio per il GhiviBorgo a Massa: grande protagonista Di Paola

domenica, 4 marzo 2018, 17:45

di Michele Masotti

2 - 2

Massese: Barsottini, Raimo, Angelotti, Massoni, Zambarda (58’Mosti), Scalini, Amico (86’Lucaccini), Spinosa (55’Remorini), Gioè (86’Del Nero), Lombardi, Benedetti (58’Brondi) A disposizione: Del Freo, Vittorini, Bordini e Crovi Allenatore: Lamberto Magrini

GhivizzanoBorgo: Signorini, Chelini (46’Brizzi), Bassano, Gemignani, Giordani, Barretta, Frati (90’Micchi) (93’Lecceti), Marcellusi (49’Nottoli), Di Paola, Masini e Rubechini A disposizione: Citti, Coselli, Brizzi, Michelotti, Riccioli e Della Nina Allenatore: Michele Beani (Venturi in tribuna poiché squalificato)

Arbitro: Davide Faraon di Conegliano (Assistenti Tonon di Conegliano e Mirarco di Treviso)

Marcatori: 2’ Lombardi su rigore, 15’ e 40’ Di Paola, 28’ Scalini

Note: prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per la tragica scomparsa di Davide Astori, capitano della Fiorentina e giocatore della nazionale. Espulso al 92’ Gemignani per doppia ammonizione. Ammoniti Bassano e Mosti

In una giornata funestata dalla morte di Davide Astori, capitano della Fiorentina deceduto improvvisamente per un arresto cardiaco ad Udine mentre era in ritiro con la sua formazione, è difficile parlare normalmente di calcio. I campionati professionistici sono stati sospesi; discorso inverso per quelli dilettantistici dove si è ricordata la memoria del trentunenne difensore lombardo con un minuto di raccoglimento. Venendo all’aspetto sportivo, il GhivizzanoBorgo è uscito dalla difficile trasferta di Massa con un bel punto, frutto del 2-2 che ha visto tra i suoi protagonisti Francesco Di Paola, autore di una doppietta che lo ha proiettato a quota 11 in classifica cannonieri. Pareggio che taglia fuori definitivamente dalla corsa al primato la Massese, troppo discontinua per puntare al ritorno tra i professionisti. I ragazzi di Magrini dovranno cercare, quanto meno, di centrare un posto nei play-off. L’undicesimo pareggio stagionale per il GhiviBorgo permette ai “colchoneros” della Media Valle di salire a 32 punti, a +3 dalla Rignanese, quintultima forza del torneo che disputerebbe i play-out contro il Finale Ligure. Va detto che la compagine fiorentina deve recuperare il match con il San Donato Tavernelle, costretto anche oggi ad un turno di riposo alla luce del rinvio della gara di Arma di Taggia. Recupero tra Rignanese e San Donato Tavernelle che si svolgerà mercoledì 21 marzo in terra fiorentina.

Per non fallire l’ultima chiamata che porta alla Serie C, la Massese con l’undici che domenica scorsa si impose della capolista Sanrmese. Il tridente Lombardi-Gioè-Benedetti sembra avere trovato i meccanismi giusti, così come la cerniera di centrocampo formato da Scalini e Spinosa. Mister Magrini porta in panchina Del Nero, elemento di grande esperienza capace di “spaccare” il match durante la ripresa. Il GhiviBorgo, che vede sedersi in panchina il giovane Beani visto che Venturi è incappato in due giornate di squalifica, replica sostituendo l’indisponibile Diana, espulso contro il Savona, con Barretta. A centrocampo maglia da titolare per Marcellusi, massese doc ma poco utilizzato nei primi sei mesi proprio dai bianconeri. L’altro ex del confronto del “Degli Oliveti” è Di Paola.

Pronti e via e gli apuani si portano già in vantaggio. Ingenua entrata di Barretta su Gioè che Faraon prontamente sanziona con la massima punizione. Si presenta dagli dischetto Lombardi che non lascia scampo a Signorini. Quarto centro in nove match con la maglia per il centrocampista molisano arrivato a dicembre dal Gavorrano. Al 15’ gli ospiti pervengono al pareggio con Di Paola, assolutamente letale nell’area avversaria. La difesa ospite non è in una delle giornate migliori e al minuto numero ventotto la Massesse raddoppia con il colpo di testa di Salini. Sul finire del primo tempo il solito Di Paola approfitta di un malinteso tra Barsottini e Di Paola per ristabilire la parità. Nel secondo tempo sono gli ospiti a giocare con una maggiore intraprendenza e a sfiorare più volte il raddoppio con Frati, fermato al 75’ dalla bella parata di Barsottini. Nel finale il Ghivizzano rimane in dieci per il doppio giallo rimediato da Gemignani.

Domenica prossima la Serie D sarà ferma per consentire alla rappresentativa di preparare il debutto nella Coppa Carnevale. Al rientro, il prossimo 18 marzo, Di Paola e compagni riceveranno il Finale Ligure.