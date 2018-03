Impresa degli Allievi che stendono il Via Nova: nel girone di ritorno il team di Tognetti vola

Altri articoli in Sport

giovedì, 29 marzo 2018, 18:01

Seconda vittoria consecutiva, sempre per 2-1, per il GhivizzanoBorgo che supera il Seravezza al termine di una sfida equilibrata ed emozionante e piazza lo scatto decisivo in ottica salvezza. I biancorossi salgono a 39 punti, a +10 su Finale Ligure e Rignanese e a + 15 sullo Scandicci, terzultima forza...

giovedì, 29 marzo 2018, 17:26

A sei giornate al termine del campionato di serie C e dall’inizio degli spareggi per la promozione nella cadetteria, si susseguono risultati altalenanti per Lucchese, Pistoiese e Carrarese

giovedì, 29 marzo 2018, 11:44

A due giornate dal termine, il campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana è sempre più emozionante ed incerto. Nel turno infra-settimanale va in scena il ribaltone in vetta alla classifica con il New Team che supera il Lokomtiv 1-0 (rete di Danilo Rossi) e lo scavalca

giovedì, 29 marzo 2018, 11:42

Continua la grande impresa delle ragazze dell’under 16 della Pallavolo Valdiserchio che dopo aver conquistato il diritto di entrare a disputare le gare regionali tra le migliori otto squadre della Toscana, adesso hanno centrato l’obiettivo di essere tra le prime quattro squadre della nostra regione con l’ammissione a disputare quindi...

mercoledì, 28 marzo 2018, 08:45

Alla prima prova stagionale il pilota barghigiano si é confermato uomo da battere nonostante sia stato al debutto con la nuova "Swift" 1.0 Boosterjet RS, affiancato da Sara Baldacci. Grande interesse intorno all'essere diventato testimonial nazionale dell'Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)

martedì, 27 marzo 2018, 16:48

La stagione del Golf Club Garfagnana è pronta a ripartire dopo la pausa invernale con una gara insolita in ricordo del compianto Massimo Mazzoni in programma per il lunedì di Pasquetta