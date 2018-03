Sport



Impresa del GhiviBorgo che sbanca Ponsacco: biancorossi fuori dalla zona play-out

domenica, 25 marzo 2018, 17:20

di michele masotti



1-2

Ponsacco: Cirelli, Lici (65’ Mariani), Santini, Bedin, Visibelli (81’ Pellegrini), Mazzanti, Castorani, Negri, Canessa (65’ Piras), Doveri e Gherardi A disposizione: Giacobbe, Benvenuti, Menichetti, Giani, Bellemo e Paoli Allenatore: Giovanni Maneschi

GhivizzanoBorgo: Signorini, Lecceti (84’ Micchi), Bassano, Gemignani, Barretta, Diana, Frati (84’ Giordani), Brizzi, Di Paola, Masini (83’ Michelotti) e Rubechini A disposizione: Citti, Chelini, Riccioli, Nottoli, Marcellusi e Della Nina Allenatore: Simone Venturi

Arbitro: Sajmir Kumara di Verona (Assistenti Zanfardino di Frattamaggiore e Nasti di Napoli)

Marcatori: 49’ Frati, 52’ Rubechini e 91’ autorete di Diana

Note: Ammoniti Mazzanti e Doveri

Il GhivizzanoBorgo che non ti aspetti espugna il terreno di gioco della capolista Ponsacco e compie un bel balzo in avanti verso la permanenza diretta in D. Da stasera capitan Di Paola e compagni sono fuori dai play-out, allungando sulla quintultima posizione e aumentando anche il distacco dallo Scandicci, terzultima della classe che ad oggi non disputerebbe gli spareggi retrocessione in virtù degli 11 punti di ritardo dal Sestri Levante. Davvero maiuscola la prova espressa in casa dei rossoblù, che hanno mantenuto il +4 sul tandem di inseguitrici Sanremese e Albissola, da parte di un GhiviBorgo solido e centrato anche nel reparto arretrato, superato soltanto in pieno recupero da una rocambolesca deviazione nella propria porta di Diana. A sei turni dalla termine della stagione regolare i ragazzi di Venturi hanno il loro destino nelle proprie mani.

Il suo Ponsacco, reduce dal pesantissimo blitz di Sanremo, sta volando verso il ritorno in C dopo 21 anni e così Maneschi decide di cambiare il minimo indispensabile nel suo undici base. Il millennial Santini gioca al posto dello squalificato Gremigini: a centrocampo turno di riposo per Mariani, sostituito dall’ex Prato Gherardi. Sono tre, invece, i cambi nella formazione biancorossa operati dal rientrante Simone Venturi. Scontato il turno di stop, Bassano e Gemignani ritrova una maglia da titolare nel 3-5-2, mentre in difesa Barretta viene preferito a Giordani. I primi minuti sembrano il prologo di un primo tempo divertente. Al 9’ Masini si libera bene fuori area ma pecca nella conclusione che termina fuori. La risposta della capolista è affidata ad una ripartenza di Doveri, capitano e migliore marcatore dei suoi con 11 centri, che viene neutralizzata dalla parata di Signorini. Dopo queste fiammate iniziali le due formazioni continuano ad equivalersi, con gli ospiti che si chiudono per provare a pungere in contropiede. Al 30’ Gherardi cerca il numero di alta scuola con una rovesciata che non inquadra lo specchio della porta. Tre minuti dopo il GhiviBorgo sfiora a sua volta il vantaggio con il colpo di testa di Frati, imbeccato dal traversone dalla sinistra di Bassano. L’ultima emozione dei primi quarantacinque minuti viene confezionata sempre da Gherardi che trova la deviazione in corner di Signorini. Nei primi sette minuti della ripresa il Ghivizzano piazza un micidiale uno-due. Al 49’ Matteo Frati finalizza alla perfezione una ripartenza da manuale e sigla l’undicesimo gol della suo campionato. Il raddoppio dei “colchoneros” della Media Valle arriva direttamente da calcio d’angolo. A realizzare un “gol olimpico” è Rubechini che uccella Cirelli con una maligna traiettoria che si infila sul secondo palo. Il Ponsacco reagisce con la forza dell’inerzia: gli inserimenti di Mariani e Piras portano una maggiore spinta ai rossoblù che però non costruiscono pericoli alla porta ospite se non qualche mischia ben sbrogliata da Signorini. Al 91’ un rinvio sbilenco di Diana sul traversone dello stesso Mariani batte il numero uno del Ghivizzano. Ma è ormai è troppo tardi per la capolista che deve inchinarsi una compagine che ha dimostrato di potere ottenere risultati eccellenti anche con le big di questo torneo.

Giovedì prossimo sarà di nuovo tempo di campionato, con il GhiviBorgo che riceverà la visita del Seravezza degli ex Vangioni e Borgia nel match per la ventinovesima giornata di campionato.