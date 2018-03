Sport



Jamali domina a Quarrata. GP Parco Alpi pronto per i campionati nazionali assoluti di Gubbio

sabato, 10 marzo 2018, 08:47

di michele masotti

Il countdown sta finalmente per terminare: tra 24 ore gli atleti del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane saranno di scena sui prati di Gubbio per il Campionato di Società Italiani di Cross 2018. I ragazzi di Graziano Poli sono chiamati a confermare, e se possibile, migliorare il quarto posto assoluto di dodici mesi fa. Il keniano Paul Tiongik, il burundiano Oliver Irabaruta (semifinalista olimpico sui 5000 metri alle Olimpiadi di Rio 2016), Alessio Terrasi, Alessandro Brancato, Rocco Pezzuto e Andrea Cavallini daranno battaglia in terra umbra per sognare un piazzamento sul podio tricolore. La diretta tv sarà fruibile sul sito atletica.tv mentre una sintesi andrà in onda su RaiSport martedì 13 marzo dalle ore 19.20 alle 20.

I portacolori biancoverdi arriveranno alla prova di Gubbio accompagnati da striscia di prestazione importanti, tutte maturare nell’ultima settimana. Il solito Jilali Jamali si è imposto a Quarata nel “Trofeo Unità d’Italia”. Nella stessa gara si sono ben comportanti anche Lorenzo Checcacci, 7° assoluto e Ludmillo Dal Lago. Al “Gran premio del Monte Serra” Davide Ferrini e Marco Mazzei hanno chiuso nella top ten, finendo rispettivamente al 7° e 8° posto. Ottima prestazione anche Erica Togneri, 5° assoluta e bronzo nella propria categoria, così come meritano di essere menzionate le gare ben condotte da Fabrizio Rovai, Roberto Formai e Domenico Demartis. Chiusura dedicata alla Mezza Maratona di Salsomaggiore dove Alessandro Marlia ha tenuto in alto l’onore del sodalizio del presidente Graziano Poli.