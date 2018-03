Sport



Jamali (Gp Apuane) trionfa a Monteriggioni

martedì, 27 marzo 2018, 16:44

di michele masotti

Fine settimana piuttosto movimento per il Gruppo podistico Parco Alpi Apuane; oltre alle consuete gare sul territorio nazionale, due tesserati del sodalizio garfagnino hanno preso parte, con buoni riscontri cronometrici, ai campionati mondiali di mezza maratona che si svolti domenica scorsa in quel di Valencia. Oltre a Giovanna Epis, che può essere considerata apuana di adozione e che ha realizzato il proprio personale di 1h12’, i biancoverdi Alessandro Brancato (1h7’ il suo tempo) e Nicolò Fazzi, che in terra iberica ha fatto registrato il suo primato fermando il cronometro ad 1h15’16’’, hanno tenuto alto il vessillo della società del presidente Graziano Poli. Buone notizie sono giunte, tornando dentro i confini nazionali, dalla “Staffetta di primavera” di Vicopisano dove erano impegnati più squadre biancoverdi. 6° posto assoluto il terzetto composto da Marco Mazzei, Rossano Fanani e Andrea Cavallini, con quest’ultimo che ha fatto registrato il quinto miglior tempo assoluto, decima posizione per Lorenzo Checcacci, Marino Mimmo e Davide Ferrini. Oro di categoria tra i “Veterani” per il forte trio Giuseppe Tomaselli, Roberto Cardosi e Nicola Matteucci. Piuttosto numeroso è stata la pattuglia biancoverde che si è cimentata in una competizione a Montecatini Terme. Brillante medaglia d’argento assoluta per Nicola Ciardelli, podio sfiorato per l’instancabile Nicola Matteucci che si consola con la vittoria tra i “Veterani”. Da rimarcare anche il bel terzo posto conquistato da Erica Togneri nella prova femminile, così come il primo posto nella propria serie ottenuto da Claudio Simi. Anche Giorgio Davini e Marco Barbi hanno chiuso nella top ten, finendo rispettivamente all’ottavo e al decimo posto. In terra pistoiese si sono ben comportati anche Andrea Massari, Emanuel Bandoni e Enzo Salvioni.

Jilali Jamali e Lorenzo Checcacci hanno realizzato una strepitosa doppietta terminando al primo e al secondo posto assoluto l’edizione 2018 della “Ecorun sulla Francigena” a Monteriggioni. Sempre in una mezza maratona, la “Stramilano” del capoluogo lombardo, Rocco Pezzuto ha fornito una bella prova centrando il proprio personale di 1h16’33’’. Quinto posto per il giovane Marco Mazzei in Val di Pesa alla “Corri alla Romola”, competizione alla quale hanno partecipato pure Maurizio Taddei e Paola Lazzini. Nella “Corri ad Arcola”, ottime prestazioni per Marco Rossi (12° assoluto), Francesco Nardini (22°), Simone Carlini e Maurizio Folegnani. Meritevoli anche di una citazione la gara di Prato dove si son egregiamente comportati Emanuele Andreuccetti e Ludmillo Dal Lago.