Sport



Le vecchie glorie del Castelnuovo si sono ritrovate a Cerretoli

lunedì, 19 marzo 2018, 16:37

di simone pierotti

Si è tenuto presso il ristorante Da Lorietta a Cerretoli un pranzo tra le “vecchie glorie” dell’U.S Castelnuovo Garfagnana. L’idea era nell’aria da diverso tempo ma, tra contrattempi e assenze, non era mai andata in porto fino alla scorsa settimana quando una bella fetta di calciatori “storici” del sodalizio gialloblu, circa 50, si sono ritrovati per un’occasione conviviale.



Presenti ex calciatori che hanno vestito la maglia del Castelnuovo dagli anni ’50 in poi, fino agli anni ’80: sono arrivati da fuori provincia i vari Pigoni, Benetti e Puntelli, ma la parte del leone l’hanno fatta, ovviamente, i calciatori della Garfagnana. C’erano vere e proprie glorie come il bomber Piero Bertolani, Antonio Nelli, Bertucci, Martinelli, Ivano Dini, Marchetti detto Nenè, Foscaro Magagnini, Catani, Luigi Angelini, Riccardo Lupi, Giancarlo Marigliani, Guido Turriani, Pietro Tolaini, Franco Pedreschi, Grilli, Gianfranco Guidi, Lelio Lupetti, Maurizio Giuntini, Ivano Bonaldi detto Boranga, Nardi, Roberto Ferrari, Adolfo Santarini, Moreno Dini, solo per citare qualche nome. Una bella giornata a suon di ricordi e tanta passione per il calcio che fu e un pallone che ormai non tornerà più.