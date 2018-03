Sport



Luca Panzani al primo via "Tricolore" del Ciocco

lunedì, 19 marzo 2018, 13:07

Luca Panzani si avvia a vivere una stagione sportiva ad alto livello, sempre nel Campionato Italiano Rally, che disputerà interamente con la Ford Fiesta R5 del Team BalBosca, quale pilota ufficiale Hankook per la massima serie tricolore di corse su strada.

L'annuncio del programma sportivo creato per Luca Panzani venne dato lo scorso novembre, quando appunto Hankook lo designò quale pilota di riferimento per il 2018 sia per la competizione che per lo sviluppo degli pneumatici da rally. Al fianco di Luca Panzani, che difenderà i colori della Scuderia ART Motorsport, ci sarà Francesco Pinelli, lucchese di Barga, 39 anni, che proprio in questa stagione festeggia i venti anni di attività sportiva rallistica. Il Ciocchetto dello scorso dicembre è stata la loro prima gara insieme.

La collaborazione con Hankook, per Panzani è iniziata lo scorso anno proprio al Rally del Ciocco, disputato con una Peugeot 207 S2000, il suo debutto con una vettura a trazione integrale, per proseguire poi con un programma di altri quattro rallies - San Marino, Lucca, 2Valli e "Ciocchetto" - con la Ford Fiesta R5, creato proprio nell'ottica di questa stagione che va ad iniziare.

Il management che segue il pilota, diretto da Daniele Cagnoni, ha lavorato in piena sinergia con Hankook, con il Team Balbosca e con altri partner coinvolti per permettere a Panzani e Pinelli di disputare una stagione ad alto livello, potendosi confrontare con i migliori piloti italiani, puntando al titolo "Asfalto".

"Finalmente ci siamo! - dichiara Panzani - L'attesa è stata lunga ma ci siamo. Si sta avverando un sogno che ho nella mente e nel cuore da quando ho fatto la prima gara, quello di poter correre il tricolore rally con una vettura da assoluto. Non faccio alcun pronostico, siamo ancora nella fase di apprendimento con la vettura ed anche nel dover conoscere a fondo gli pneumatici ed il loro adattamento alla Fiesta. Durante l'inverno abbiamo lavorato molto sia sotto l'aspetto tecnico che anche sotto quello fisico perché l'impegno che ci aspetta, da qui ad ottobre, è tanto esaltante quanto però anche difficile da portare avanti. Sono comunque fiducioso perché credo di avere tutti i presupposti per fare bene ed ancora, ripeto, non mi sembra vero. Ringrazio Hankook per la fiducia che ha riposto su di me, grazie a Balbosca che ha creduto subito nel progetto e grazie a tutti i miei partner ed anche alla mia famiglia per darmi di nuovo sostegno".

Il 41°rally Il Ciocco e Valle del Serchio scatterà venerdì 23 marzo con la cerimonia di partenza a Forte dei Marmi, alle ore 17.30, pochi minuti prima del via della Prova Speciale numero 1, due chilometri e duecentocinquanta metri di spettacolo sul lungomare. La partenza alle ore 6.30 di sabato 24 marzo indica una giornata di gara intensa e molto lunga, caratterizzata da ben quattordici prove speciali, con tre passaggi sui circa sette chilometri di "Massa Sassorosso", altri tre passaggi sui quasi venti chilometri della "Careggine", la prova più lunga del rally, poi due passaggi sui 17,19 km di Tereglio e altri due sui 14,32 km di "Renaio", inframezzate dalle immancabili, spettacolari e divertenti "corte" "NoiTv" e "Il Ciocco", disegnate tutte all'interno della Tenuta Il Ciocco. Il 41° rally Il Ciocco e Valle del Serchio troverà quindi la sua conclusione intorno alle ore 19.30, sempre di sabato 23 marzo, a Castelnuovo di Garfagnana, cittadina che ospiterà anche il Parco Assistenza e i Riordini della gara.