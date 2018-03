Sport



Luca Panzani dentro la top ten al primo via “tricolore” del Ciocco

martedì, 27 marzo 2018, 09:28

Luca Panzani ha iniziato al meglio il Campionato Italiano Rally, lo scorso sabato al Rally del Ciocco, con la Ford Fiesta R5 del Team BalBosca.

Il pilota ufficiale Hankook, portacolori della Scuderia ART Motorsport, affiancato da Francesco Pinelli, ha terminato l'impegno in ottava posizione assoluta, acquisendo anche i primi importanti punti per la classifica del tricolore "asfalto", dove é finito quarto.

La prestazione di Panzani é andata in crescendo, il pilota e la squadra hanno lavorato principalmente sul set-up della Fiesta cercando di adattarla al meglio agli penumatici Hankook nelle condizioni di asfalto asciutto trovate sulle strade del Ciocco. Il lavoro ha pagato: partiti in dodicesima posizione, durante la lunga e sfiancante giornata di sabato Panzani e Pinelli hanno saputo risalire la classifica sino all'ottavo posto finale con determinazione ed impegno, svolgendo un notevole lavoro di affinamento in concerto con la squadra e con i tecnici Hankook al seguito.

"Sono soddisfatto - dichiara Panzani -. Mi aspettavo una gara dura, di sofferenza, perché ancora il feeling con la Fiesta deve arrivare nel modo in cui dico io e perché ci siamo dovuti confrontare contro avversari sempre molto veloci. BalBosca e Hankook stanno lavorando con impegno per portarci ad un livello competitivo importante, li ringrazio per il grande supporto fornitoci in tutta la gara. Credo che abbiamo dato tutti il massimo e credo che il risultato sia una buona base di partenza, abbiamo rotto subito il ghiaccio, acquisendo i primi importanti punti in Campionato Asfalto, dove abbiamo chiuso quarti assoluti, un risultato a mio avviso importante. Ora ci concentriamo al Rally di Sanremo, fra tre settimane, ci arriveremo confortati dalle sensazioni comunque positive avute al Ciocco. Il lavoro procede dunque bene, secondo quello che é stato stabilito"