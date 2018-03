Maltempo, rinviata tutta la giornata del campionato Uisp della Garfagnana

Altri articoli in Sport

sabato, 31 marzo 2018, 13:56

Lunedì 2 aprile, giorno di Pasquetta, torna il tradizionale “Giro dei Colli Termali” giunto alla 42esima edizione e quest'anno, per la prima volta, dedicato a Roberto Manzino, storico e amatissimo commerciante nonché appassionato podista

venerdì, 30 marzo 2018, 12:29

Sulle strade di Mediavalle e Garfagnana, teatro del primo appuntamento di Campionato Italiano Rally, la serie promossa da Automobile Club Lucca ha assegnato i primi punteggi in classifica facendo registrare – ai vertici della kermesse – coloro che, nelle ultime stagioni, hanno rappresentato l'istituzione automobilistica lucchese ai vertici del rallismo...

giovedì, 29 marzo 2018, 18:01

Seconda vittoria consecutiva, sempre per 2-1, per il GhivizzanoBorgo che supera il Seravezza al termine di una sfida equilibrata ed emozionante e piazza lo scatto decisivo in ottica salvezza. I biancorossi salgono a 39 punti, a +10 su Finale Ligure e Rignanese e a + 15 sullo Scandicci, terzultima forza...

giovedì, 29 marzo 2018, 17:26

A sei giornate al termine del campionato di serie C e dall’inizio degli spareggi per la promozione nella cadetteria, si susseguono risultati altalenanti per Lucchese, Pistoiese e Carrarese

giovedì, 29 marzo 2018, 16:42

Impresa per gli Allievi Provinciali 2001 del Castelnuovo che hanno superato, nel turno di recupero, i Giovani Via Nova, seconda forza del campionato. Decisiva la rete di Francesco Bruno che ha fatto esplodere il Comunale Vecchio

giovedì, 29 marzo 2018, 11:44

A due giornate dal termine, il campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana è sempre più emozionante ed incerto. Nel turno infra-settimanale va in scena il ribaltone in vetta alla classifica con il New Team che supera il Lokomtiv 1-0 (rete di Danilo Rossi) e lo scavalca