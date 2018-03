Sport



Maranello Corse domina in Corsica: Santoni-Lazzarini padroni del Rallye Pays Ajaccien

lunedì, 26 marzo 2018, 19:57

Ha l’inebriante sapore di champagne, l’esordio stagionale di Maranello Corse: l’equipaggio corso composto da Paul-Antoine Santoni e Jean-Paul Lazzarini, portacolori della scuderia emiliana, coglie un netto successo nel Rallye Pays Ajaccien, valido per la Coppa di Francia rally. E lo fa nel modo migliore, ovvero dominando la corsa dall’inizio alla fine, grazie anche alla Peugeot 208 di classe R5 portata sull’isola dal team toscano MM Motorsport.

Il film della gara, infatti, ha come grande attori protagonisti l’equipaggio locale (per il pilota il Pays Ajaccien è, letteralmente, il rally di casa) e la Peugeot 208 griffata Maranello Corse: Santoni-Lazzarini partono subito fortissimo il venerdì sera, dettando il ritmo sulle due prove in notturna, per poi ribadire le proprie velleità nelle frazioni iniziali del sabato. Dopo quattro prove speciali, il vantaggio di Santoni-Lazzarini è già di 24”, così nei restanti tre impegni cronometrati della giornata il forte pilota di Ajaccio può permettersi di gestire il gruzzolo di secondi accumulato, concedendo al rivale due successi parziali (la Peugeot 208 è comunque subito dietro) e chiudendo il secondo giorno di gara con 5 prove vinte ed un margine di 20” sulla Skoda inseguitrice.

La domenica, con due speciali ed una mini prova-spettacolo a chiudere la gara, Santoni-Lazzarini amministrano il margine conquistando un altro paio di secondi posti, segnando poi il miglior crono (ex aequo con due rivali) nella prova conclusiva, terminando con appena meno di 10” di vantaggio sul primo inseguitore. Più che sufficienti per salire senza affanni e trionfalmente sul gradino più ambito del podio. Sceso dal quale, il 24enne Paul-Antoine si concede ad un sintetico e soddisfatto commento sulla sula impresa: “Siamo partiti subito con un buon ritmo poi, nonostante qualche piccola sbavatura, abbiamo gestito il vantaggio nelle fasi centrali e finali della gara, mettendo a segno una vittoria importante in un rally che si è confermato molto impegnativo. Questo terzo trionfo nel mio rally di casa rende perfetta l’apertura stagionale e ci fa guardare ai prossimi impegni con entusiasmo e grande fiducia”.