Maranello Corse pronta a difendere il titolo regionale con Roberto Vellani

lunedì, 2 aprile 2018, 10:40

Al Rally della Romagna scatta la stagione dell’esperto 54enne pilota reggiano: alla guida di una Peugeot 208, sulla quale si alterneranno come navigatori i modenesi Fabio Cangini e Luca Amadori, Vellani disputerà tutte le cinque tappe del Campionato Regionale Acisport per cercare di bissare il titolo conquistato nel 2017; al Romagna l’obiettivo è subito quello della vittoria assoluta, già conquistata dodici mesi fa.

Tra i tanti orizzonti agonistici sui quali si affaccia Maranello Corse, c’è ovviamente anche quello del Campionato Regionale ‘di casa’. E la scuderia modenese salirà su questo palcoscenico con il campione in carica Roberto Vellani. Il veterano di Quattro Castella sarà al via, nel prossimo fine settimana, del 12° Rally della Romagna, primo dei cinque appuntamenti sui quali si articola il campionato 2018 riservato ad Emilia-Romagna, Marche e San Marino, e lo farà con immediate velleità d’alta classifica. A Savignano sul Rubicone, l’obiettivo di Roberto Vellani sarà quello di replicare lo schiacciante successo ottenuto la scorsa stagione, per incanalare la corsa verso la riconferma sul trono regionale nella direzione migliore.

Ad alimentare le ambizioni e la determinazione di Vellani, la consapevolezza di disporre di tutti gli ingredienti vincenti, brillantemente assemblati dal lavoro pre-stagionale di Maranello Corse: “Correrò con una vettura che conosco bene e che mi permette di dare il meglio, la Peugeot 208 di classe R5, ed utilizzerò un esemplare molto ben preparato ed affidabile – curata da MM Motorsport - che peraltro avevo già usato al termine dell’anno scorso e che ora ritrovo aggiornato con le ultime evoluzioni. Come nel 2017, al mio fianco si alterneranno due valenti navigatori della provincia di Modena: Fabio Cangini, di Fiorano, mi affiancherà in tutte le gare tranne che all’Appennino Reggiano ed a Modena, dove ritroverò il mio coequipier ‘storico’, Luca Amadori. Abbiamo davvero tutto per vivere una bella stagione e cercare di confermare il titolo regionale conquistato la passata stagione”.

Il primo impegno sarà dunque il Rally della Romagna, che scatterà sabato 7 aprile alle 17.30 da Savignano sul Rubicone e terminerà ventiquattr’ore dopo, nella stessa località, dopo 312 chilometri di gara e quasi 69 cronometrati, suddivisi nelle sette prove speciali in programma: “Lo scorso anno, alla mia prima partecipazione, era scaturita una vittoria arricchita con l’en plain nelle prove speciali – considera il reggiano -. Partiremo per tornare sul gradino centrale del podio, ma ci aspettiamo di trovare una concorrenza ostica a rendere ancora più impegnativo un rally tecnico e veloce, contraddistinto da salite e discese molto ripide”.

Il Campionato Regionale comprende altre quattro gare: due, Appennino Reggiano ed Alto Appennino Bolognese, sono familiari a Vellani – in entrambe il portacolori di Maranello Corse ha già vinto -, mentre le altre proporranno al reggiano strade e fondo del tutto inediti: “Uno degli aspetti più stimolanti di questa stagione – chiosa Roberto, 54 anni da compiere a settembre – è rappresentato dalla partecipazione al rally San Marino ed all’Adriatico, nella zona di Cingoli: una scelta volta ad impegno in altri campionati nel 2019. In tanti anni di gare non ho mai corso sulla terra e, partecipando a questi due rally, avrò modo di debuttare su questo tipo di strade. Non so proprio cosa aspettarmi, sono molto incuriosito e stimolato da questa esperienza. Questo significa che nei rally su asfalto cercherò di battermi per le posizioni di vertice e, possibilmente, accumulare il grosso del bottino, mentre nelle gare su terra penserò a maturare esperienza”.

L’intensa stagione di Roberto Vellani non si ferma però all’impegno nelle cinque prove del Campionato Regionale: il pilota emiliano porterà la Peugeot 208 griffata Maranello Corse anche al Rally del Taro di metà giugno, valido per l’International Rally Cup, poi al Rally Città di Modena ed infine alla Ronde del Monte Caio: “Sarà un 2018 tosto, che mi accingo ad affrontare con l’entusiasmo di sempre e con la sicurezza che dà la consapevolezza di correre per una scuderia solida, seria e molto professionale, con la quale in questi anni il rapporto non ha mai smesso di crescere”.