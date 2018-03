Sport



Marciatori Barga, secondo posto per Lucia Chiappa a Siena

martedì, 13 marzo 2018, 19:50

Domenica 25 febbraio si è corsa l'Ultramaratona Terre di Siena, gara che percorre la campagna della Val d'Elsa e del senese lungo le strade bianche e che propone tre diverse partenze con tre diverse lunghezze: 50 km., 32 km e 18 km. ma per tutti l'arrivo a Siena nella meravigliosa e suggestiva Piazza del Campo. Lucia Chiappa, del Gruppo Marciatori Barga, ha partecipato alla 18 km. con partenza da Monteriggioni. Nonostante il tempo inclemente per il Burian che infuriava con pioggia, vento e neve, ha corso bene ed è arrivata in Piazza del Campo con la soddisfazione di essere al 2° posto di categoria con il tempo di 1.52.10.

Sabato 3 marzo a Lucca, sugli spalti delle mura urbane, c'erano i Campionato Italiani di Cross Master, anche questi non certo favoriti dalle condizioni meteo. Roberto Agostini (M55) ha impiegato il tempo di min. 30.22 nel percorrere i 6 km di gara. Giorgio Biagioni (M80) ha fatto fermare il cronometro si min. 32.28 su un percorso di 4 km. piazzandosi al 9° posto.