Marco Guerrucci (G.S. Orecchiella) trionfa al Trofeo Valdinievole a Montecatini

domenica, 25 marzo 2018, 15:19

di simone pierotti

Primo successo stagionale per Marco Guerrucci del G.S. Orecchiella Garfagnana che si impone a Montecatini nel Trofeo Credito Valdinievole. Tempo finale 53:26. Ottima prova anche per Michele Giannotti che chiude al 4° posto con il tempo di 56:39, terzo degli assoluti. Vittoria anche Odette Ciabatti nella categoria Veterane. Buoni piazzamenti per gli altri atleti biancoazzurri: 36° Paolo Lucchesi, 37° Luca Cinacchi (8° Veterani), 49° Massimo Rossi, 60° Luigi Angeli, 90° Adriano Matteoni.

Alla “Corri alla Romola” in gara Federico Matteoni, 67°, e Luca Borelli, 83°. Nella prova del Corrilunigiana ad Arcola, 18° Andrè Belluomini, 85° Davide Del Giudice. Infaticabile Federico Matteoni che sabato scorso ha partecipato alla Staffetta di Primavera a Vicopisano, con una squadra mista che ha concluso al 24° posto assoluto e al 6° poste tra le staffette miste.

Due rappresentanti del G.S. Orecchiella anche alla storica Stramilano, una delle mezze maratone più famose d’Italia: Daniele De Pasquale 166° assoluto in 1:21:16 e Licio Torre 754° in 1:31:54.