Marco Guerrucci (Orecchiella) primo al trofeo “Simone Grazzini”

domenica, 25 marzo 2018, 15:19

Poco più di 250 podisti si sono dati appuntamento a Montecatini allo stadio “Daniele Mariotti” per partecipare all' edizione numero 16 del trofeo “Simone Grazzini”, gara podistica di 14,5 chilometri organizzata dall' Atletica Montecatini che assegnava anche il 27° trofeo “Vival Banca” e il 1° memorial “Luigi Urgo”. A presentarsi per primo al traguardo è stato dopo 53'26” il forte Marco Guerrucci (Orecchiella Garfagnana) che precede di 33'' Nicola Ciardelli (Parco Alpi Apuane), a 1'32” il pievarino Andrea Mirandola (Montecatini Marathon) mentre ad oltre 3' sono giunti Michele Giannotti (Orecchiella Garfagnana) e Vincenzo Ferreri (Individuale). Ottimo 4° posto assoluto e successo tra i Veterani per Nicola Matteucci (Parco Alpi Apuane) in 55'16” su Alessandro Giovannetti (Silvano Fedi Pistoia) e Riccardo Torrigiani (Atletica Vinci). L' inossidabile Claudio Simi (Parco Alpi Apuane) con il tempo di 1 ora 03'53” supera negli Argento i bravissimi Rinaldo Bolognesi (Massa e Cozzile) e Mauro Cicalini (Casa culturale San Miniato Basso) mentre negli Oro Franco Dami (Silvano Fedi Pistoia) è il più bravo in 1 ora 08'40”, piazza d' onore per il compagno di colori Ivaldo Caporali.

La gara femminile è stata nel segno di Odette Ciabatti (Orecchiella Garfagnana) che ha ottenuto sia il successo assoluto che della propria categoria in 12 ora 09' 44” dove si è sbarazzata nettamente di Cristina Mannello (Silvano Fedi Pistoia) e di Moira Cerfolini (Montecatini Marathon). Nella gara assoluta il primo posto parla termale visto che se lo aggiudica in 1 ora 10'05” Ruby Garcia, portacolori della MontecatinI Marathon. A 1'07” giunge Alessandra Pinna (La Galla Pontedera), a 2'13” Erica Togneri (Parco Alpi Apuane), lontanissime Arianna Pisaneschi (Podistica Quarrata) e Sara Scarlini (Banda dei Malandrini Prato).

Graduatoria per società che vede primeggiare con 24 iscritti la Montecatini Marathon, secondo posto per la Silvano Fedi Pistoia (22) e terzo per il Cai Pistoia (17).