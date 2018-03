Sport



Mister Fiori: “Orgoglioso dei miei giocatori e dei nostri tifosi”

lunedì, 26 marzo 2018, 17:00

di michele masotti

L’avventura del Pieve Fosciana nella Coppa Toscana di Prima Categoria si è interrotta ad un passo dalla finale per mano del Montalcino, ma la domenica pomeriggio appena andata agli archivi resterà nella storia della società biancorossa anche per il gran numero di tifosi accorsi nella cittadina senese. Di questo e della brillante prestazione offerta dai suoi giocatori, puniti oltremisura da un avversario di rango e lanciato verso una doppietta coppa-campionato, è legittimamente orgoglioso Francesco Fiori, allenatore che per la terza stagione di fila guida il Pieve Fosciana. Per l’ex centrocampista del Castelnuovo più forte di tempi, quello che conquistò la C2 e poi disputò i play-off per la serie C1, si è trattato della seconda semifinale in questa competizione sempre sulla panchina di questo club, allora era la stagione 2008-2009. Nonostante la sconfitta per 2-0, Fiori è rimasto soddisfatto della prova offerta dai suoi ragazzi, scesi a Montalcino con diverse assenze importanti.



“Innanzitutto ci tengo a ringraziare” – ha esordito l’allenatore pievarino- “le tante persone che hanno seguito fino a qui. Per l’occasione sono stati riempiti due pullman e in tanti sono arrivati con le macchine; in questa serie credo che portare in trasferta 150 persone rappresenti un qualcosa di straordinario. I miei ragazzi sono stati eccezionali, dimostrando di essersi meritati l’opportunità di giocarsi questo match e di essere ancora in corsa per la vittoria del campionato a cinque giornate dalla fine. Ci siamo confrontati contro una realtà come Montalcino, decisamente più popolosa della nostra e con un budget superiore.” Venendo all’andamento della semifinale, Francesco Fiori è sincero nell’ammettere che, alla luce del gioco sciorinato dai suoi giocatori, stava facendo un pensiero all’approdo alla finale. “Abbiamo giocato un bel match” – ha dichiarato il tecnico del Pieve Fosciana- “mantenendo in mano l’iniziativa della manovra e costruendo diverse occasioni, non concretizzate per errori di precisione e per la bravura del portiere ospiti. Il nostro portiere non ha dovuto compiere una parata. Purtroppo i locali hanno sfruttato bene un calcio d’angolo e trovato così il vantaggio. Il raddoppio è arrivato in pieno recupero quando eravamo sbilanciati in avanti. Resta comunque una giornata da ricordare, anche per la preparazione e tutto il contorno che si è sviluppato.”

Adesso il mirino dei biancorossi è puntato alla lotta per il primato, in una classifica che vede capitan Biagioni e compagni secondi con 45 punti, a -1 dalla capolista Unione Pontigiana che ospiterà i garfagnini nello scontro diretto alla terzultima giornata. Dopo la settimana di pausa, i ragazzi di Fiori riprenderanno il loro cammino nella stracittadina contro il River Pieve. “Se ad inizio stagione mi avessero detto” – ha concluso Fiori- “che a fine marzo saremmo stati in piena corsa per la Promozione e in semifinale di Coppa Toscana ci avrei messo la firma, anche alla luce dell’infortunio che ha messo subito fuori causa Barsotti e di alcuni lunghi problemi fisici che ci hanno impedito di poter disporre di alcuni elementi importanti per diversi mesi. In questo rush finale ci attende un calendario difficile. Il derby assumerà una valenza sicuramente importante ma deve essere affrontato con la dovuta serenità. Sono orgoglioso di potere allenare dei ragazzi eccezionali.”