Nel segno di Yuri il Castelnuovo conquista tre punti d'oro a Fucecchio

domenica, 11 marzo 2018, 18:42

di simone pierotti



0-1

FUCECCHIO: Del Bino, Cenci G, Papa (32' s.t. Gigly), Mazzanti, Villagatti (1' s.t. Bini), Menichetti, Manetti (10' s.t. Conti), Cenci F, Taray, Kodraziu (28' s.t. Tardiola), Sciapi A disp.: Pinelli, Giannetti, Carfagna All.: Cesara

CASTELNUOVO: Leon, Marchetti, Inglese, Biagioni, Ceciarini, Tolaini, Filippi, El Hadoui, Nardi, Gori, Giacomelli (42' s.t. Orsetti) A disp.: Cavani, Balsotti, Biagiotti, Micchi Matteo, Tortelli, Micchi Lorenzo All.. Contadini (Tazzioli squalificato)

Arbitro: Vizzini di Valdarno

Marcatori: 10' s.t. Gori

Note: al 21' s.t. Espulso allenatore Cerasa. Ammoniti Mazzanti, Menichetti

Il Castelnuovo chiude la settimana più triste, con la scomparsa del proprio medico e grande tifoso Yuri Micchi, nella maniera che lui stesso avrebbe voluto, una vittoria che vale oro in questa fase del campionato. Un bel Castelnuovo, tosto, combattivo, ha superato l'ostacolo Fucecchio battendo non solo gli avversari, che avevano bisogno della vittoria a tutti i costi, ma anche un terreno di gioco reso pesantissimo dalla pioggia incessante. Dopo un primo tempo di studio la squadra di Tazzioli (oggi ancora in tribuna per la squalifica) è uscita alla grande nella ripresa ed ha vinto con pieno merito, legittimando i tre punti con altre occasioni mancate.

Prima del fischio di inizio, minuto di silenzio per onorare la memoria di Yuri, in un clima di commozione. Buon inizio dei gialloblu che si rendono pericolosi all'8' con una punizione di Gori respinta con i pugni da Del Bino. Il campo è pesante e rende difficili le giocate, ma tiene ancora. Poche occasioni da rete, ma nel finale è il Fucecchio a mancare il gol con la più nitida delle occasioni: la difesa non allonta il pallone, resta sotto porta dove si avventa Taray ma Leon salva alla disperata con i piedi.

Brivido finale ma il secondo tempo parte in favore dei gialloblu. Al 4' veloce contropiede del Castelnuovoi, Gori serve l'accorrente Giacomelli che viene anticipato dalla bella uscita del portiere. Al 6' Biagioni tocca nel mezzo per Nardi che di testa potrebbe segnare agevolmente ma gira a lato. Al 10' grande azione di Filippi sulla destra, si accentra e tira in diagonale cogliendo il palo, riprende Nardi che calcia, Del Bino salva, ma c'è il tap – in vincente di Gori. Rete del vantaggio meritata e realizzata nel momento giusto. Dal 15' della ripresa aumenta l'intensità della pioggia e il gioco diventa difficoltoso, il Castelnuovo resiste con tanto cuore agli avversari, si segnalano i vari Ceciarini, Biagioni, Marchetti, il giovanissimo El Hadoui. Al 16' ci prova Kodraziu dal limite, blocca Leon. Al 21' viene espulso dalla panchina l'allenatore dei locali Maurizio Cerasa. Al 30' contropiede dei gialloblu, il portiere esce ma non tocca il pallone, Nardi glielo soffia e calcia a botta sicura ma il pallone si impatana in una pozzanghera sulla linea di porta. Al 35' ancora Nardi si gira e calcia ma trova la deviazione di Del Bino. Al 40' punizione di Tardiola, blocca a terra Leon. Nel finale un paio di mischie per il Fucecchio ma senza esito. Sono tre punti fondamentali per il Castelnuovo che si porta fuori dalla zona play – out, anche alla luce della “forbice” dei 10 punti.