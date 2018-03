Sport



Ottimi risultati per il G.S. Orecchiella nel trail e alla maratonina di Pistoia

lunedì, 19 marzo 2018, 12:36

di simone pierotti

G.S. Orecchiella impegnata con i suoi atleti su più fronti diversi, dalla strada ai trail. Proprio da quest’ultima disciplina arrivano risultati importanti, a partire dalla vittoria della distanza breve (10 km) di Federico Nesti nel trail Terre di Leonardo a Vinci. L’atleta biancoceleste ha preceduto Matteo Coppini di circa un minuto. Nel Trail dei Monti Pisani podio per lo specialista Angelo Simone, 3° sulla distanza lunga, conclusa in 5:34:58. Nel trail corto ottimi risultati: 4° Marco Gori 1:33:39, 5° Jonathan Toni 1:37:51, 19° Giuseppe Carli 2:03:37.

Appuntamento tradizionale con la mezza maratona di Pistoia, come al solito ben partecipata (circa 700 al via) nonostante il tempo inclemente. Pattuglia del G.S. Orecchiella ben rappresentata, con 11 atleti che hanno sfidato le intemperie. Il migliore è stato Simone Pierotti, 20° assoluto in 1:18:50, ma molto bene anche Raffaello Bevilacqua 28° in 1:20:19 e Gabriele Bacci 34° in 1:21:15; buoni tempi anche per Federico Matteoni 52° in 1:23:18, Luca Diversi 53° e 7° tra i Veterani in 1:23:22, 83° Giacomo Tognetti 1:25:09, 320° Luigi Angeli 1:39:51, 345° Rodolfo Ragionieri 1:41:18, 410° Annibale Giovannini (12° Argento) 1:45:06, 440° Mario Cucinotta 1:47:45. Tra le donne ancora una grande prova per Roberta Pieroni, 10° assoluta e 2° tra le Ladies con il tempo di 1:35:02, nuovo P.B. Alla Scarpinata sulle Colline pratesi 30° Paolo Lucchesi e 60° Massimo Rossi.