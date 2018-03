Sport



Paolo Andreucci e Anna Andreussi padroni del 41° Ciocco: battuti Crugnola e Campedelli

sabato, 24 marzo 2018, 19:55

di simone pierotti

Il campionato italiano rally parte nel segno del suo naturale padrone… Paolo Andreucci, in coppia con Anna Andreussi, è profeta in patria aggiudicandosi la 41° edizione del Rally Il Ciocco e Valle del Serchio. Per il pilota garfagnino si tratta dell’8° sigillo nella gara di casa.

Dopo la prova – show di ieri sera a Forte dei Marmi, che aveva visto provvisorio leader Nucita, la prova è stato un assolo di Ucci – Ussi che si sono aggiudicati 6 prove speciali, anche se hanno avuto rivali agguerriti ed in gara fino alla fine nelle Ford Fiesta di Crugnola e Fappani, e Campedelli e Canton.

La classifica finale ha visto la Peugeot di Paolo Andreucci precedere Crugnola di 20.8 e Campedelli di 29.7. Emozionante la lotta per le posizioni a ridosso del podio con il giovanissimo talento giapponese Katsuta, in coppia col finlandese Salminen, che ha preceduto di 2 secondi un ottimo Rudy Michelini, in coppia con Perna al volante di una Skoda Fabia. Per il driver lucchese davvero un peccato perché, saldamente al quarto posto, ha perso terreno nell’ultima P.S. cedendo oltre 20 secondi al “giapponesino”. Sesto posto per l’altro pilota asiatico Arai, davanti a Rusce e a Luca Panzani, altro pilota di casa, ottavo alla fine.

Out uno dei big del C.I.R., Scandola che nella PS6 ha avuto un problema tecnico ed ha concluso con la ruota fuori posto, cedendo ad Andreucci addirittura 4 minuti e mezzo, retrocedendo in 27° posizione generale, prima del ritiro definitivo. Problemi anche per Nucita che nella PS7 ha forato la gomma posteriore destra e, in seguito, è stato costretto al ritiro.