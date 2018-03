Paolo Andreucci e Sparco consolidano una collaborazione decennale

Altri articoli in Sport

sabato, 17 marzo 2018, 18:22

Quarta vittoria consecutiva, invece, per il Fornaci che gli permette di avvicinarsi al secondo posto, distante due punti ed occupato da Borgo a Mozzano e Morianese, e di allungare sul sesto posto, che lo escluderebbe dai play-off, distante otto punti ed occupato dal Sacro Cuore

sabato, 17 marzo 2018, 13:33

Evento in programma dal 22 al 24 marzo sulle strade della Valle del Serchio, teatro di imprese memorabili fin dal lontano 1976 e che, da alcuni anni, con notevole successo, coinvolge sempre più il territorio lucchese.

sabato, 17 marzo 2018, 13:04

Per un pilota garfagnino cimentarsi ogni anno nella prova di casa del campionato italiano, ossia il Rally del Ciocco, rappresenta un vanto. Farlo alla guida di una Ford Fiesta R5, come nel caso di Federico Rossi che è reduce da brillanti risultati ottenuti nelle precedenti edizioni, non può che essere...

venerdì, 16 marzo 2018, 16:50

Dopo la vittoria sul campo del Fucecchio, il Castelnuovo guarda con fiducia e maggiore serenità al finale di una stagione ormai agli sgoccioli. Domenica 18 marzo, inizio ore 14:30, i gialloblu ospiteranno l’Atletico Cenaia

giovedì, 15 marzo 2018, 18:14

Momento straordinario per il Fornaci che grazie alla "cura Wurach" (nuovo allenatore) sta vivendo un periodo a dir poco positivo che lo ha portato al quarto posto con cinque punti di vantaggio sul sesto, che lo escluderebbe dai play-off

giovedì, 15 marzo 2018, 18:11

Terza vittoria casalinga per l'Atletico Castiglione, nel recupero notturno per la 20ª giornata, che mantiene l'imbattibilità, da circa due anni e mezzo a questa parte, nel proprio campo occupando il nono posto in classifica