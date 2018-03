Sport



Paolo Andreucci premiato dall'Aci Lucca in occasione del Rally del Ciocco

sabato, 24 marzo 2018, 13:45

«Un appuntamento ormai immancabile nel calendario di ogni appassionato e di ogni amante delle quattro ruote, che ci vede impegnati al fianco degli organizzatori con personale e strutture». Queste le parole usate da Luca Gelli, presidente di Aci Lucca, per descrivere il Rally del Ciocco, giunto alla 41° edizione, che ieri sera, venerdì 23, ha attraversato, come avviene da un paio di anni ormai, le suggestive Mura cittadine per il controllo orario. L'Automobile Club di Lucca, infatti, era presente al Caffè delle Mura, dove appassionati e curiosi si sono riuniti per attendere il passaggio delle auto, in arrivo dalla prova spettacolo di Forte dei Marmi. E tra i tanti, chi ha suscitato più emozione è stato proprio Paolo Andreucci, dieci volte campione italiano di rally, che è stato premiato dall'ACI, oltre che per i risultati raggiunti, anche per la passione, la determinazione e l'attaccamento al proprio territorio e ai valori sportivi, che dimostra in ogni occasione.

Per Aci Lucca, poi, quella di ieri sera è stata anche l'occasione per annunciare i prossimi due appuntamenti legati al mondo dell'automobile: il primo, venerdì 18 maggio, con la Mille Miglia e il secondo, con il rally storico Prima Coppa Ville Lucchesi, che il 29 e il 30 giugno invaderà le strade delle colline lucchesi, lì dove un tempo aveva fatto bella mostra di sé il celebre rally dello Zoccolo.