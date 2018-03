Sport



Punto sui dilettanti: Barga vincente nello scontro salvezza, il Borgo a Mozzano pone l’ipoteca sui play-off

martedì, 20 marzo 2018, 15:51

di michele masotti

Il terzo e ultimo fine settimana calcistico di marzo per gran parte delle formazioni dilettantistiche della nostra zona, tra sabato e domenica scenderanno in campo solo la D e la Terza Categoria oltre che alcuni recuperi di Prima, ha fornito responsi importanti. Pareggi dal sapore diverso per GhiviBorgo e Castelnuovo, mentre in Seconda Categoria bel successo del Barga nella delicata sfida casalinga contro il Lucca Calcio. In Terza è partito il conto alla rovescia per la matematica promozione del Vagli, sempre a +7 sulle due inseguitrici a soli quattro turni dalla conclusione.

In Serie D secondo 2-2 consecutivo per il GhivizzanoBorgo che nel fango del “Delle Terme” ha dovuto spartire la posta in palio con il Finale Ligure, quartultima forza di questo girone E. Se il pareggio di Massa era stato accolto con legittima soddisfazione, quello maturato contro i giallorossi non ha soddisfatto a pieno Di Paola e compagni che hanno perso una buona occasione per uscire dalla zona play-out. I “colchoneros” della Media Valle, comunque, ad oggi sarebbe salvi in virtù dei nove punti di vantaggio sullo Scandicci, team che occupa il terzultimo posto e che farebbe scattare la “forbice”. La nota positiva di giornata per la squadra di Venturi è stata la grande reazione di carattere che ha permesso loro di rimontare, per ben due volte, lo svantaggio. I gol per i locali sono stati segnati da Di Paola e Masini. Nel prossimo turno il Ghivizzano è atteso dalla difficile trasferta di Ponsacco, al cospetto della prima della classe e che sta viaggiando verso il ritorno tra i professionisti dopo 21 anni di attesa.

In Eccellenza il Castelnuovo coglie un punto importante in chiave salvezza diretta. L’1-1 contro il Cenaia matura nel giro di pochi minuti ad inizio ripresa, con il centrocampista Biagioni che ha replicato al gol dell’ex Maiorana. I gialloblù si portano a +3 dalla zona play-out, con una gara in meno rispetto alle inseguitrici e con il recupero contro il forte San Gimignano che si disputerà domani al Nardini alle ore 14.30. Ottenere un risultato positivo anche domani vorrebbe dire per capitan Tolaini e compagni avere in tasca il 90% della salvezza.

Passando alla Prima Categoria da sottolineare le belle vittorie esterne di River Pieve e Diavoli Neri Gorfigliano. I “millionarios” della Garfagnana passano per 2-1 a Fossone con i gol di Luca Satti e Pennucci e allungano sulla zona degli spareggi retrocessione. Consolida la propria posizione di centro classifica la squadra di Zuddas, corsara per 3-1 in casa del Tirrenia. Di Bonini, Morelli e Pellegrinotti le reti dei Diavoli che torneranno in campo domenica per il recupero contro il Marginone. Rimane in testa alla classifica, in attesa del recupero dell’Unione Pontigiana, il Pieve Fosciana. I biancorossi fanno 1-1 a San Pietro a Vico venendo raggiunti, dopo il vantaggio firmato da Giusti, solo un contestato calcio di rigore. 2-2 casalingo che serve a poco quello colto dal Fornoli al cospetto del Capezzano. Per i biancocelesti, in rete con Castelli e Guazzelli, il penultimo posto resta distante sei punti a cinque giornate dal termine.

In Seconda Categoria ancora una volta il programma è stato dimezzato a causa del maltempo. Sono state rinviati quattro match, tra cui Atletico Lucca-Pontecosi e Corsagna-La Cella e che quindi rendono ancora più incompleta una graduatoria falcidiata già da molti recuperi ancor da disputare. I gol di Reti e Ghafouri permettono al Barga di piegare la resistenza del Lucca Calcio e di uscire dai play-out. I ragazzi di March torneranno in campo a Pieve S. Paolo contro la locale formazione che è già retrocessa con sei turni di anticipo. Con lo stesso risultato, maturato nella prima frazione grazie a Pellegrinetti e Monini, la Virtus Piazza ha la meglio sul Luccasette e si porta al quinto posto. Domani i ragazzi di Roberto Rossi affronteranno nel recupero un Molazzana reduce dal 2-2 di San Giuliano Terme. Per gli amaranto, terzi in classifica a -7 dall’Orentano, sono andati in rete Abrami e Buono.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove il Vagli si è sbarazzato per 3-0 del Sacro Cuore ed è vicinissimo alla vittoria del torneo. Per la capolista sono andati a segno Bertogli e Remaschi, quest’ultimo autore di una doppietta. Al secondo posto resiste il Borgo a Mozzano che si impone per 4-2 a Coreglia. La doppietta di Federico Amidei, i guizzi di Francesco Amidei e bomber Fati sono i sigilli dei ragazzi di Giusti, a cui i biancoverdi locali hanno risposto solo con Casci e Miccoli. Un gol di Bitep permette al Fornaci di sbancare Castiglione e consolidare il proprio quarto posto. Inatteso k.o. interno per il Filecchio per mano del Santanna che complica i piani play-off dei gialloverdi. Un generoso rigore al 95’ condanna alla sconfitta casalinga il Gallicano per mano della Morianese, seconda forza del girone. Pesante sconfitta interna, 0-5, per la Virtus Robur Castelnuovo rimasta in partita per 70’ contro la quotata Sanvitese.