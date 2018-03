Sport



Punto sui dilettanti: programma fortemente ridimensionato per il maltempo

martedì, 6 marzo 2018, 15:45

di michele masotti

La forte nevicata e le piogge del fine settimana hanno fortemente dimezzato il programma dei match che si sarebbero dovuto disputare nei campionati dilettantistici. Il GhivizzanoBorgo coglie un bel punto in casa della Massese, costretto al turno di riposo, invece, il Castelnuovo per l’impraticabilità dello stadio gialloblù. Nelle altre categorie pesanti vittorie esterne per Diavoli Neri Gorfigliano e Pontecosi. Completamente rinviata la giornata in Terza Categoria.

In Serie D il GhiviBorgo continua a muovere la sua classifica, fermando sul 2-2 una big del campionato come la Massese. Al “Degli Oliveti” i biancorossi, passati due volte in svantaggio a causa di altrettanti disattenzioni nel reparto arretrato, hanno avuto di rispondere colpo su colpo con la doppietta di Di Paola, l’ex più atteso di questo confronto. L’unica nota stonata di giornata è stata l’espulsione di Gemignani, rimediata a pochi secondi dal triplice fischio finale. La squadra di Venturi si mantiene al di fuori dalla zona play-out con tre punti di vantaggio sulla Rignanese, compagine che deve però recuperare il match di San Donato Tavernelle.

Passando all’Eccellenza, uno stadio “Nardini” completamente innevato ha fatto sì che non sia stato possibile disputare la sfida tra il Castelnuovo e i senesi del San Gimignano, rinviata a data da destinarsi. L’ambiente gialloblù è stato colpito dalla terribile notizia della scomparsa di Yuri Micchi, medico sociale da diversi anni del club del capoluogo garfagnino e molto conosciuto nell’intera comunità. Tutta la redazione de La Gazzetta del Serchio rinnova le più sentite condoglianze alla famiglia Micchi e alla società del presidente Andrea Baiocchi. I ragazzi di Tazzioli torneranno in campo domenica nella trasferta di Fucecchio, in una sfida salvezza che mette in palio punti pesanti.

In Prima Categoria cade il Pieve Fosciana in quel di Marginone, al cospetto di una formazione che torna in corsa per il primato. L’1-0 finale punisce oltremodo i biancorossi, autori di buon secondo tempo dove hanno creato diverse occasioni tra cui anche un calcio di rigore fallito. I ragazzi di Fiori restano al secondo posto, con immutato il ritardo di un punto dalla capolista Unione Pontigiana. Vincono fuori casa i Diavoli Neri Gorfigliano; il team dell’alta Garfagnana passa in rimonta a Romagnano e si allontana dalla zona play-out. Di Angelini e di capitan Malatesta le reti che fanno felice la squadra di Zuddas. Con il medesimo punteggio, 2-1, perde il River Pieve contro il Tirrenia, in una partita dove la squadra di Davini ha creato davvero molte palle gol. La momentanea rete dell’1-1 era stata siglata nel primo tempo da Pioli. Rinviato per campo impraticabile l’impegno casalingo del Fornoli che avrebbe dovuto affrontare il Ponte a Moriano.

In Seconda Categoria bella vittoria in rimonta del Pontecosi che conferma la propria posizione a centro classifica. Giannotti e Bonini capovolgono lo svantaggio iniziale al “Bui” di San Giuliano Terme. Sorprendente 0-0 interno per il Corsagna contro il fanalino di coda Pieve S. Paolo: risultato che di fatto cancella le ultime velleità play-off dei neroverdi. Le partite Molazzana-Luccasette, Virtus Piazza-La Cella e Barga- Aquila S. Anna sono state rinviate per impraticabilità del campo, con i recuperi che dovrebbero disputarsi mercoledì 14 marzo.

Chiusura dedicata, come di consueto, alla Terza Categoria dove tutta la ventesima giornata è saltata per l’impraticabilità di tutti e sette i campi di gioco. Le partite Atletico Castiglione-San Lorenzo, Coreglia- Segromigno, Filecchio – Borgo a Mozzano, Gallicano – Fornaci, Sacro Cuore – Morianese e Virtus Robur – Vagli si giocheranno mercoledì 14 marzo con orari che potranno variare in base ad accordi presi tra le società.