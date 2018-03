Rally del Ciocco, gli scatti più belli

Altri articoli in Sport

lunedì, 26 marzo 2018, 17:00

Della brillante prestazione offerta dai suoi giocatori, puniti oltremisura da un avversario di rango e lanciato verso una doppietta coppa-campionato, è legittimamente orgoglioso Francesco Fiori, allenatore che per la terza stagione di fila guida il Pieve Fosciana

lunedì, 26 marzo 2018, 14:33

Al suo primo anno nel "tricolore" rally, il diciannovenne lucchese, con al fianco il siciliano Marco Pollicino, ha centrato un risultato di rilievo, riuscendo a mettersi sotto i riflettori nazionali

lunedì, 26 marzo 2018, 14:32

Se quello sulle strade del Ciocco non è stato un esordio da incorniciare per Rachele Somaschini, tradita al termine della quarta prova speciale dal semiasse della sua MINI Cooper S JCW, è invece, da sottolineare il risultato raggiunto dall’iniziativa #CorrerePerUnRespiro, iniziativa ideata proprio dalla giovane pilota milanese, affetta da fibrosi cistica

lunedì, 26 marzo 2018, 14:30

E’ sempre più testa a testa per il primo posto della regular season tra Lokomotiv e New Team dopo l’ultimo turno. La capolista mantiene inalterati i due punti di vantaggio sul New Team

lunedì, 26 marzo 2018, 14:22

Il Cefa Basket Centro Computer inizia nel migliore dei modi la fase ad orologio del campionato di Promozione vincendo il derby casalingo contro la Polisportiva Capannori (45-44) e conquistando la matematica certezza di giocarsi i playoff

lunedì, 26 marzo 2018, 14:07

La Polisportiva Ghezzano è l’ultima qualificata alla fase regionale della 27esima edizione del torneo internazionale di minibasket organizzato dal Cefa Basket Castelnuovo. Il prossimo 8 aprile si giocherà il titolo sfidando in semifinale Cus Firenze, mentre l’altra sfida sarà quella tra Etrusca San Miniato e Men Sana Siena