Rinviata Castelnuovo-Sangimignano per neve

sabato, 3 marzo 2018, 08:55

di simone pierotti

Domenica turno di riposo “obbligato” per il Castelnuovo. La nevicata di giovedì ha reso impraticabile il manto dello stadio “Alessio Nardini” e, come da prassi, la società locale ha provveduto a inviare la comunicazione e la dichiarazione dell'ente proprietario dell'impianto (il comune) alla Federazione che, così, ha rinviato la partita tra i gialloblu e il Sangimignano.

La notizia è “ufficiosa”, nel senso che solo domani la F.I.G.C. Comunicherà con una nota ufficiale tutti gli incontri rinviati sul territorio regionale.

Per gli ospiti, addirittura, è la seconda gara consecutiva che viene rinviata, colpa di questo “colpo di coda” dell'inverno, dopo mesi relativamente miti.

La squadra di mister Tazzioli, dopo aver riposato nella giornata di giovedì, ha effettuato una seduta di calcetto presso gli impianti coperti di Barga, prima dello “sciogliete le righe”: i giocatori si ritroveranno martedì per la ripresa degli allenamenti, nella speranza che la neve sui campi sportivi di Castelnuovo si sia sciolta.

Rinvio d'obbligo anche per le altre partite di settore giovanile in programma a Castelnuovo: non giocheranno gli Allievi Provinciali 2001, impegnati contro i Giovani Via Nova, gli Esordienti B 2006 impegnati contro il Valle del Serchio, e i Pulcini 2008 impegnati contro l'Academy Tau. Tutto regolare per le formazioni impegnate in trasferta, ad eccezione degli Esordienti 2005 che dovevano giocare a Valdottavo.