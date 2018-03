Sport



River Pieve sconfitto in quel di Ronchi dal Tirrenia

domenica, 4 marzo 2018, 18:28

2-1

Tirrenia: Fusani, Bertoneri, Vanni, Veralli, Coletti, Canesi, Lopez, Youssefi, Pezzetti, El Bard, Kabashi A disposizione: Tommaso Grossi, Roberto Grossi, Giulianelli, Bertola, Pinarelli, Bendinelli e Broni Allenatore: Paolo Alberti

River Pieve: Vanni, Dunaiev (Turri), Pancetti, Catalini (Friz), Pennucci, Fontana, Alfredini, Cecchini, Pioli, Byaze, Benlaidi A disposizione: Micchi, Angelini e Landi Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Belluomini di Viareggio

Marcatori: 20’ Lopez, 35’ Pioli e 70’Youssefi

Sale a quota quattro la striscia di partite consecutive senza successi per il River Pieve, anche oggi privo di due pedine importanti, che cade per 2-1 in casa del Tirrenia al termine di 90’ minuti piuttosto equilibrati. La formazione garfagnina mantiene un punto di vantaggio sul quintultimo posto, attualmente occupato con 28 punti che non è andato oltre il pareggio a reti bianche con la pericolante Giovanile Sextum Bientina. I padroni di casa tornano al successo dopo tre sconfitte di fila, si allontanano dalla zona play-out e provano a fare un pensierino nuovamente al quinto posto.

Sia Alberti che Davini devono fare a meno di due squalificati per parte: i gialloblù massesi rinunciano a Mosti e a capitan Poggi, vero e proprio playmaker della compagine apuana, che vengono rimpiazzati rispettivamente da Coletti e Vanni con l’ex di turno Youssefi che viene spostato sulla linea dei centrocampisti. L’attacco locale poggia sulle spalle del capocannoniere Lopez. Dal canto loro gli ospiti non possono schierare i due Satti, Luca e Francesco: si rivede dal primo minuto Byaze, che ha scontato la squalifica di tre giornate, che forma il centrocampo a tre assieme a Catalini e Cecchini. In attacco confermato il tridente Benlaidi-Pioli-Alfredini. Divise delle due formazioni che sono identiche, sia per conformazione che per colori, a quelle di Boca Juniors e River Plate. L’avvio di partita è marca ospite con una ghiotta chance capitata sui piedi di Alfredini che calcia alto da buona posizione. Al 20’ passaggio filtrante per Lopez che si inserisce in area biancorossa e con un tiro potente batte Vanni. Il River Pieve trova il pareggio a dieci minuti dall’intervallo. Bella discesa sulla fascia mancina di Benlaidi che scodella al centro per l’accorrente Pioli (nella foto) che non fallisce. Anche nei secondi quarantacinque minuti il River si dimostra più brillanti sul piano della manovra rispetto agli avversari. Sono molte le occasioni create dagli ospiti; le più importanti vedono come protagonisti lo stesso Pioli e Alfredini, oltre che alla traversa colpita dal subentrato Turri. I biancorossi reclamano anche un calcio di rigore per un fallo in area massese ai danni di Cecchini. Il direttore di gara è di un altro avviso e ammonisce per simulazione il centrocampista classe 1990. Con grande cinismo la formazione di mister Alberti riesce a trovare il definitivo gol vittoria con una grande conclusione dal limite dell’area scoccata da Youssefi che punisce oltremisura il River Pieve.

Nel prossimo turno di campionato il River Pieve proverà ad interrompere questa striscia negativa nello scontro diretto interno contro l’Acqualcada S. Pietro a Vico, entità che sopravanza di un punto i “millionarios” della Garfagnana.

Michele Masotti