River Pieve vincente nello scontro diretto contro l’Acquacalda

domenica, 11 marzo 2018, 20:21

di michele masotti



1-0

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Friz (90’ Landi), Pennucci, Pioli, Satti, Catalini, Alfredini, Byaze, Benlaidi (87’ Angelini) A disposizione: Vanni, Fontana e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Acquacalda S. Pietro a Vico: Menichetti, Chiocchetti (77’ Matteucci), Degl’Innocenti, Marchetti, Nexha, Farnesi, Ridolfi (80’ Doroni), Bottari, Pellegrini (65’ Venturini), Amidei (57’ Petroni), Curumi A disposizione: Banchi, Fabbri e Picchi Allenatore: Mario Meschi

Arbitro: Loum di Carrara

Marcatori: 3’Satti

Dopo tre sconfitte fila, il River Pieve ritrova i tre punti imponendosi sull’Acquacalda S. Pietro a Vico di fronte al pubblico amico del Nardini e superando in graduatori proprio la formazione di Meschi. Il decimo successo stagionale permette ai “millionarios” della Garfagnana, anche quest’oggi alle prese con diverse assenze, di portarsi a +2 dalla zona play-out in una lotta salvezza che va dai 34 punti del Tirrenia ai 24 dell’Apuania Romagnano. C’è da dire che l’attuale classifica è condizionata dalle quattro partite rinviate, oltre a Fornoli-Ponte a Moriano di settimana scorsa che si giocherà al “Don Giampaoli” tra tre giorni. L’impraticabilità del campo ha impedito lo svolgimento di Pontigiana-Don Bosco Fossone, Ponte a Moriano-Tirrenia, Sporting Bozzano-Tau Calcio e Diavoli Neri Gorfigliano-Marginone. Girone A di Prima Categoria che rimane aperto a qualsiasi tipo di verdetti a sei giornate dalla fine della regular season. Il match winner di questa sfida è stato Francesco Satti, subito decisivo dopo avere scontato le tre giornate di squalifica.

I padroni di casa ritrovano Francesco Satti ma devono rinunciare agli squalificati Cecchini e Luca Satti e a Dunaiev. Nel consueto 4-3-3 mister Davini riporta Pioli al centro della difesa, mentre in attacco spazio al tridente formato da Benlaidi, Alfredini e Francesco Satti. Gli ospiti rispondono con un più prudente 4-4-2 con il capitano Marchetti in cabina di regia; Meschi prova a pungere in avanti con la velocità di Amidei, arrivato a dicembre dal Corsagna, e di Curumi. Prima della partita è stato osservato un minuto di raccoglimento per Yuri Micchi, il giovane medico di Castelnuovo scomparso improvvisamente ad inizio settimana. Al 3’ arriva il gol che si rivelerà decisivo. Azione personale di Satti che scarta secco un difensore lucchese e appena entrato in area scocca un potente tiro che passa sotto le gambe di Menichetti. La partita scorre via piuttosto equilibrata e combattuta, con il pesante manto erboso del Nardini che non aiuta i tentativi di giocare palla a terra. Gli ospiti ci provano con Curumi che trova la pronta risposta di Micchi. Il River non rinuncia ad attaccare ed ancora Satti va vicino al raddoppio con una conclusione che finisce sopra la traversa. Nel finale di frazione proteste dei padroni di casa per l’atterramento al limite dell’area di Benlaidi da parte del numero uno ospite. Nel secondo tempo accade veramente poco, fatto salve qualche ottime uscite di Micchi, con la difesa biancorossa che si dimostra insuperabile. A nulla servono le molte sostituzioni fatte da Meschi per cercare di invertire il trend della partita.

Nella prossima giornata di campionato il River Pieve farà visita al Don Bosco Fossone, team che occupa il quartultimo posto con una gara in meno. Impegno casalingo per l’Acquacalda S. Pietro a Vico che affronterà il Pieve Fosciana.