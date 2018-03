Sport



Seconda vittoria di fila per il River Pieve

domenica, 18 marzo 2018, 19:58

di michele masotti



1-2

Don Bosco Fossone: Carmagnola, Citro, Granai (46’ Tioli), Santini, Fusco, Passiglia, Pardini, Giannarelli, Mussi, Franchi e Stabile A disposizione: Mallegni, Borghetti, Fabbiani, Radicchi e Antonelli Allenatore: Lazzini

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Friz, Pennucci, Pioli, Francesco Satti, Luca Satti (56’ Cecchini), Alfredini, Byaze (50’ Catalini), Benlaidi (90’ Angelini) A disposizione: Vanni, Landi e Fasano Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Macovila di Pisa

Marcatori: 18’ Luca Satti su rigore, 30’ Pennucci e 48’ Passiglia su rigore

Altro scontro diretto e altra vittoria per il River Pieve di Alessandro Davini. I “millionarios” della Garfagnana si impone per 2-1 a Fossone al cospetto della Don Bosco, risalgono a centro classifica e si portano a +4 sulle due quintultime di questa graduatoria, ossia Capezzano e Acquacalda S. Pietro a Vico. Di contro altare si allunga così a otto la serie di partite senza vittoria per i padroni di casa, quartultimi ma comunque ancora pienamente in corsa per la salvezza diretta che dista solo tre punti e con una gara da recuperare, seppur sulla carta piuttosto complicata poiché i ragazzi di Lazzini saranno della potenziale capolista Unione Pontigiana. Tre punti meritati per gli ospiti che possono prepararsi così al meglio queste ultime cinque giornate di campionato.

Nel Don Bosco Fossone il rientrante Fusco torna al centro della difesa, mentre le chiavi del centrocampo vengono consegnate all’esperto Passiglia, un passato in Serie B con le maglie di Pisa, Arezzo e Vicenza. In attacco Lazzini, privo della prima punta Menconi, cerca di non dare punti di riferimento alla difesa ospite schierando Mussi e Franchi. Dal canto suo Davini presenta per dieci undicesimi la formazione che aveva vinto domenica scorsa contro l’Acquacalda. L’unica variazione è rappresentata dal ritorno di capitan Luca Satti in luogo di Catalini. Al 17’ un cross di Benlaidi viene toccato con la mano da Granai. È calcio di rigore che proprio Luca Satti realizza con freddezza. Nono gol in campionato per il centrocampista garfagnino. Il River è in assoluto controllo delle operazioni e al minuto numero trenta, su un corner battuto da Francesco Satti, la sfera arriva fuori area a Pennucci che al volo estrae da un cilindro un fantastico sinistro che finisce all’incrocio. Gol da applausi per il centrocampista, quest’oggi schierato in difesa, ex Castelnuovo. La risposta del Don Bosco Fossone consiste in un paio di tiri da fuori area che non inquadrano lo specchio della porta difesa da Micchi.

In avvio di ripresa i ragazzi di Lazzini accorciano le distanze grazie ad un calcio di rigore per il fallo commesso da Pancetti su capitan Citro. Si incarica della trasformazione Passiglia che batte Micchi. La squadra di Davini avrebbe la palla buona per riportare a distanza di sicurezza il proprio vantaggio ma il giovane Carmagnola, classe 2000, fa carambolare sul palo il tiro di Alfredini. Un’occasione simile capita a Francesco Satti. Nel finale il River Pieve soffre soltanto sugli sviluppi di una clamorosa mischia che viene sbrogliata definitivamente dallo stesso Francesco Satti.

Alla ripresa del campionato il River Pieve sarà impegnato nel super derby contro i “cugini” del Pieve Fosciana; il teatro di questa stracittadina, la terza in questa annata, sarà lo stadio Nardini di Castelnuovo domenica 8 aprile con il calcio d’inizio in programma alle ore 15:30.