Sport



Serie C: ultime giornate per decidere i play-off

giovedì, 29 marzo 2018, 17:26

A sei giornate al termine del campionato di serie C e dall’inizio degli spareggi per la promozione nella cadetteria, si susseguono risultati altalenanti per Lucchese, Pistoiese e Carrarese.

La Lucchesevince sul campo delPrato per 1 – 0 e quindi si mantiene a distanza di sicurezza dalla zona playout. La squadra di Lopez, però, non deve perdere la concentrazione: un errore di troppo potrebbe essere fatale nelle ultime giornate di campionato. E la prossima partita sarà ancora trasferta. Questa volta ad Alessandria, squadra stabilmente in zona playoff, ma che soprattutto non perde dal 19 novembre, quando venne sconfitta in casa dalla Viterbese per 3 – 1.

Fino all’ultimo minuto, mister Lopez non svela la squadra che scenderà in campo. E indovinare chi vestirà la maglia da titolare potrebbe essere degno di un appassionato di scommesse sportive con William Hill.

Bisognerà sicuramente trovare dei sostituti per Marco Russu e Ciro Capuano fermi rispettivamente per 2 e 1 giornata. Razzanelli potrebbe prendere il posto di Capuano, a meno che Lopez non propenda per una difesa a 4, con Espeche e Bertoncini al centro e Dell’Amico e Tavanti all’esterno. Nel frattempo Mingazzini si candida per un posto da titolare, a centrocampo, affiancato da Nolè e Buratto. Arrigoni potrebbe giocare alle loro spalle o in un tridente d’attacco, dove Fanucchi (che aveva deciso con un gol il derby con il Prato) e Bortolussi saranno forse le uniche certezze.

Nettamente più tranquilla in termini di classifica, la Pistoiese che però perde sul campo del Robour Sienaper 2 – 0, inanella la seconda sconfitta successiva (dopo quella in casa contro il Pisa) e perde l’opportunità di entrare in zona playoff, approfittando della sconfitta dell’Olbia contro l’Alessandria. Il prossimo match degli arancioni sarà al Melani, dove arriverà la Viterbese.

Attendendo i laziali, Indiani e Fiasconi cercheranno di ricompattare la squadra, che, dopo il 3 – 3 a Cuneo, sembra aver perso un po’ la bussola. Le due giornate appena giocate avrebbero dovuto rappresentare il punto di ripartenza degli arancioni, che invece hanno trovato nell’Olbia e nel Siena due scogli insormontabili. Di conseguenza, il ct considera necessario fare il punto della situazione: si alterneranno dunque allenamenti a porte aperte al Turchi e confronti privati tra le mura sociali del Frascari. Con l’obiettivo di rivedere alcuni aspetti tecnici e di rimontare il morale a Cerretelli, Zappa e compagni.

La Carrarese sbanca l’Arena Garibaldi (2 – 0), segnando il raddoppio ai danni del Pisa in pieno recupero. I gialloazzurri si riprende così dallo shock del poker inflittogli dall’Alessandria. I Pisani si allontanano ulteriormente dalla seconda posizione in classifica, in virtù soprattutto della vittoria dei senesi con la Pistoiese e del Livorno, capolista, che fuori casa straccia per 3 – 1 la Viterbese. Ora i gialloazzurri aspettano il Piacenza, allo Stadio dei Marmi.

I biancorossi dovranno fare a meno di due centrocampisti di valore, come Morosini e Taugourdeau. L’assenza dei due, dovuta ad infortuni pesanti, priverà Franzini di due pedine importanti e così il mister piacentino dovrà per le prossime partite pensare ad un nuovo schema, come il 4-2-3-1.

Ma queste difficoltà degli emiliani non tranquillizzano mister Baldini, che, nelle dichiarazioni pre-partita, resta convinto che la sfida con il Piacenza, nonostante il successo sul Pisa, vada giocata partendo da zero. “Nessuno ci farà regali” sembra dire il ct carrarese e “sarà battaglia vera”, se i gialloazzurri vorranno portare a casa tre punti fondamentali in ottica playoff.