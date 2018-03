Sport



Stefano Martinelli al Rally del Ciocco: avviata al meglio la strada "tricolore"

mercoledì, 28 marzo 2018, 08:45

Stefano Martinelli, ha fatto di nuovo notizia. Il pilota barghigiano lo scorso sabato ha iniziato la sua nuova avventura nel Campionato Italiano Rally, al 41° Rally del Ciocco, la gara "di casa", portando al debutto la nuovaSuzuki Swift 1.0 Boosterjet RS, equipaggiata con il motore tre cilindri turbo 1.0 cc. seguita dalla Gliese Engineering Motorsport.

Affiancato da Sara Baldacci, Martinelli ha catalizzato a sé l'attenzione proprio con la nuova vettura da rally della Casa giapponese, ma soprattutto perché l'esemplare affidatogli era stato finito di assemblare nell'immediata vigilia, in sostanza una vettura stradale, con la quale la prima presa di contatto è stata allo "Shakedown" del rally, il venerdì mattina.

Era importante portarla in gara, la nuova Swift, che comunque il portacolori della GR Motorsport ha saputo portare al secondo posto del Trofeo Suzuki ed al quarto nella classifica tricolore R1. Il valore della prima uscita stagionale al Ciocco è alto, essendosi dovuto confrontare contro vetture da corsa mentre la sua aveva soltanto la centralina "racing" ed un assetto fisso.

Per l'intero arco del Rally al Ciocco, lungo e sfiancante tanto per i piloti quanto per le vetture, Martinelli era riuscito a portarsi al comando della classifica del Trofeo (ed al secondo in quella tricolore), per poi dover cedere il passo nella prova speciale di chiusura perché rallentato, durante gli ultimi sette chilometri dell'impegno corsi con il buio, da un contatto elettrico che ha limitato il funzionamento dei fari supplementari. Podio tricolore dunque mancato per un soffio, ma resta la certezza di essere già competitivi nonostante la vettura nuova e con il pilota che deve trovare il feeling della guida con il motore turbo mai guidato prima, certamente diverso come sensazioni da un propulsore "aspirato".

La Swift é stata "messa alla frusta" rivelandosi immediatamente competitiva e affidabile. Martinelli non si è risparmiato traendone, insieme alla squadra, moltissime indicazioni ed annotando ogni minima sensazione, un compito minuzioso ed importante di cui far tesoro per le prossime impegnative gare tricolori, partendo già da Sanremo, fra tre settimane. Anche le coperture Toyo si sono dimostrate subito competitive, assecondando al meglio la nuova Swift ed anche questa è una certezza in più per un lavoro importante in ottica futura.

"Non nascondo - dichiara Stefano Martinelli - che alla partenza ero un poco in apprensione, era tutto nuovo, la vettura "stradale", temevo non reggesse una gara lunga e dura come quella del Ciocco. Invece ho scoperto una Swift soprattutto robusta e particolarmente "cattiva", si deve tener conto che abbiamo corso con una vettura di serie e che un rally come questo è pieno di sollecitazioni di ogni tipo. Questa prima gara è servita come test ed alla fine il successo c'è sfuggito d'un soffio contro vetture che sanno tutti da tempo quanto siano competitive ed affidabili. Perciò credo che siamo partiti da una buona base, c'è solo da migliorare e sono felice di poter lavorare con la Gliese Engineering, davvero una squadra al top, sono sicuro che con loro al fianco ci toglieremo molte soddisfazioni. Ottime anche le sensazioni con le gomme Toyo, al massimo possibile l'intesa con Sara, che ringrazio tanto per essere tornata al mio fianco. Sono anche felice dall'aver percepito molto interesse sul messaggio che trasmettiamo dell'AISM, certamente amplificato dal risultato ottenuto, pure questo é un grande successo. Si, abbiamo iniziato davvero bene il 2018, sarà duro, ma ci sarà davvero da divertirsi".

Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla

E' l'unica organizzazione in Italia che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla (SM): rappresenta e afferma i diritti delle persone con SM, promuove i servizi a livello nazionale e locale e sostiene, indirizza e finanzia la ricerca scientifica.

Da 50 anni Aism è l'Associazione delle persone con sclerosi multipla e rappresenta un concreto punto di riferimento per le 114 mila persone con sclerosi multipla, per i loro familiari e per gli operatori sanitari e sociali.

L'Associazione crede fermamente che le persone con sclerosi multipla abbiano diritto a una buona qualità di vita e alla piena inclusione sociale e per questo è al loro fianco con progetti mirati e innovativi, dedicati alle donne, ai giovani e alle famiglie.

Aism è presente su tutto il territorio nazionale grazie a una struttura a rete che consente di raggiungere tutte le persone con SM, ovunque esse siano, attraverso 100 Sezioni provinciali, i Coordinamenti regionali, più di 63 Gruppi operativi. Con oltre 10 mila volontari, l'Associazione è impegnata a diffondere una corretta informazione sulla sclerosi multipla, a sensibilizzare l'opinione pubblica, a promuovere servizi socio sanitari adeguati, a intervenire con attività di volontariato per il miglioramento della qualità di vita della persona con SM, e a promuovere iniziative di raccolta fondi a sostegno della ricerca scientifica.

Aism è una onlus, cioè un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, che opera dal 1968 su tutto il territorio italiano e dal 1998 è affiancata da FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla, anch'essa onlus, istituita per continuare a promuovere e finanziare la ricerca scientifica sulla SM.

Oltre alla competizione tricolore, la mission propria di Stefano Martinelli anche durante la stagione sportiva 2018 sarà quella di onorare al massimo possibile il patrocinio, a titolo non oneroso, concessogli dal comune di Barga. Al pilota ed alla sua programmazione sportiva di quest'anno è stata di nuovo riconosciuta la grande valenza di comunicatori itineranti in favore del territorio barghigiano in Italia.