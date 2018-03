Sport



Successo in rimonta dei Diavoli Neri nella trasferta di Romagnano

domenica, 4 marzo 2018, 19:06

1-2

Romagnano: Stagnari, Nardini (76’Matteo Berti), Schintu, Dell’Amico, Ceragioli, Lamine Fall, Borrini (56’Leopaldo), Corsi, Di Benedetti (86’Carducci), Biagini e Michelucci (81’Del Bergiolo) A disposizione: Bordigoni e Wuyeh Fall Allenatore: Ernesto De Angeli

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Della Croce, Bonini, Diego Orsi, Tonelli, Angelini, Bertoncini, Malatesta, Pellegrinotti, Lorenzo Berti (39’Crudeli), Stafa (62’Billi) A disposizone: Ferri, Ivano Orsi, Billi, Magazzini e Coiai Allenatore: Gabriele Zuddas

Arbitro: Veli di Pisa

Marcatori: 15’ Di Benedetti, 70’ Angelini, 93’ Malatesta

Se in diverse partite i Diavoli Neri erano stati beffati in piena zona Cesarini, questo pomeriggio un gol al 93’ di capitan Malatesta ha consegnato alla squadra di Gorfigliano tre punti di straordinaria importanza nello scontro diretto di Romagnano. La quarta vittoria esterna stagionale consente ai giocatori di Zuddas di salire a metà classifica con 32 punti, quattro lunghezze in più rispetto al quintultimo posto. Scivola in penultima posizione il Romagnano, distante dalla salvezza diretta sempre cinque ma con una giornata in meno di torneo.

Son ben quattro gli squalificati in casa Romagnano: Perinelli, fermo al 1 luglio 2018, il centrocampista Trapani, Del Giudice e Fedoryshyn. Per ridurre il gap dalla salvezza De Angeli si affida alla classe di Corsi e all’esperienza di Borrini. Anche mister Zuddas deve fare a meno degli infortunati Billi, presente in panchina ma acciaccato, Morelli e Cassettai. Ragion per cui Bonini viene impiegato come terzino destro e Diego Orsi forma la coppia di marcatori con Tonelli. Davanti spazio al tridente composto da Stafa, Malatesta e Pellegrinotti. Alla prima occasione utile il Romagnano centra subito il bersaglio grosso con un tiro da fuori di Di Benedetti che termina la sua corsa all’incrocio dei pali. La reazione dei Diavoli Neri non tarda ad arrivare ma in due circostanze è bravo Stagnari nel dire di no a Pellegrinotti, dapprima su tiro da fuori area e poi su una girata ravvicinata. A fine primo tempo diventa protagonista Carvajal con un grande intervento che nega il punto del 2-0 al colpo di testa di Borrini, servito dalla punizione laterale calciata da Corsi. Ospiti che perdono per una distorsione alla caviglia Lorenzo Berti, sostituito da Crudeli. Il secondo tempo assume presto i connotati di un assedio della formazione di Zuddas alla porta di Stagnari. Il colpo di testa di capitan Malatesta finisce di poco a lato. Il pareggio del team di Gorfigliano arriva in maniera però rocambolesco. Una punizione dalla lunga distanza di Angelini finisce direttamente in rete grazie a Ceragioli e Stagnari che si ostacolano a vicenda. Il gol subito porta la squadra di De Angeli ad aprirsi maggiormente e a lasciare spazi alle ripartenze degli ospiti. Al 93’, grazie ad una bella azione corale, i Diavoli Neri ottengono l’intera posta in palio. Tutto nasce dal passaggio filtrante di Della Croce, preciso traversone di Crudeli per il deviazione aerea di Malatesta che mette dentro nella porta sguarnita.

Nel prossimo turno di campionato i Diavoli Neri ospiteranno a Gorfigliano il Marginone, una delle compagini più in forma di questo periodo.

Michele Masotti