Sport



Tardelli trascina il Cefa ai playoff

lunedì, 26 marzo 2018, 14:22

CEFA BASKET 45

POL. CAPANNORI 44

Parziali (12-16; 23-25; 31-32)



Cefa: Romei 4, Galletti 5, Angelini A. 9, Angelini S. 6, Monti 3, Biagioni ne, Guidugli, Tardelli 14, Ferrando, Cosimini 4, Masini ne, Satti ne. All. Rocchiccioli

Capannori: D'angiolo 6, Aytano 5, Andreini 5, Ortili 1, Dini 7, Pardini 11, Guetti ne, Piochi, Casini 4, Passaglia 3, Masini 2. All. Arrabito



Arbitri: Bismuto A. (PI) e Toccafondi S. (PT)



Il Cefa Basket Centro Computer inizia nel migliore dei modi la fase ad orologio del campionato di Promozione vincendo il derby casalingo contro la Polisportiva Capannori (45-44) e conquistando la matematica certezza di giocarsi i playoff. Adesso, dopo la sosta pasquale, un altro derby, contro Ludec Porcari, sarà decisivo per mettere in cassaforte il terzo posto in classifica e chiudere quindi imbattuti gli impegni di stagione regolare a Castelnuovo. Contro Capannori, decisivo il giovane Stefano Tardelli che in una gara a punteggio basso ha realizzato 4 canestri da tre compreso quello che ha consegnato di fatto la vittoria nell’ultimo minuto. Partita con tanti errori da ambo le parti, la squadra di coach Michele Rocchiccioli è riuscita a compiere il sorpasso proprio nel finale.



Dagli altri campi: La Ludec Porcari ha rispettato il pronostico vincendo in casa contro Ponsacco per 78-65, mentre l’Asd Junior Rossoblu Montecatini ha riconquistato la vetta della classifica espugnando il difficile campo della Valentina’s Bottegone per 51-71. Le altre sfide di giornata: Basket Rossoblu-San Miniato e Carrara-Fucecchio. Turno di riposo per il fanalino di coda Audax Pistoia.



Classifica: Rossoblu Junior 38, Bottegone 38, Cefa 32, Porcari 26, Capannori 24, Ponsacco 18, Carrara 14*, Fucecchio 14*, Basket Rossoblu 12*, San Miniato 10*, Pistoia 2.



*una partita in meno