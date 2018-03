Sport



U.I.S.P. Garfagnana: Capriola Poggio supera il Lokomotiv e punta alla vetta

domenica, 11 marzo 2018, 21:34

di simone pierotti

Quello di Riccardo Biagiotti rischia di essere uno di quei gol che cambiano la storia del campionato U.I.S.P. della Garfagnana: è quello che ha segnato la vittoria del Capriola Poggio sul campo della capolista Lokomotiv. Adesso sono tre le formazioni in lotta per il primo posto, considerando che il Poggio ha disputato una partita in meno. Il New Team si avvicina a 2 soli punti dalla vetta grazie al tennistico 6-2 sul campo del Sillano, con le doppiette di Alessandro Davini e Alessio Terni, e le reti di Giovanni De Lucia e Emanuele Terni, mentre per i locali Egharevba Edoghogho e Nicola Pagani. Pesante la vittoria del Corfino contro il Casciana Cascianella 2-1 (reti di Gabriel Mogut; Domenico De Luca e Luca Lunardi). Altri punti pesanti quelli ottenuti dai Diavoli Rossi Filicaia sul campo del Cascio, che sta tirando il freno a mano: 3-1 firmato dalla doppietta di Massimo Suffredini e dalla rete di Simone Pioli, gol della bandiera di Alessandro Baiocchi. Sesto posto per il Baston Villa che passa 3-1 sul campo del Cerretoli, altra squadra dalla quale ci si aspettava di più. Per i locali segna Yari Da Prato, per gli ospiti Michele Bonini, Stefano Casotti e Paolo Ferrando. Vittoria per il Careggine che ha la meglio 2-1 sugli Amatori Vicas (reti di Sandro Chiriacò, Osvaldo Tamagnini e Domenico Toni).