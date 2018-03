Sport



U.I.S.P. Garfagnana: Corradini poker fa volare il Lokomotiv. Tommaso Vangi nella storia con 6 gol in una partita

domenica, 18 marzo 2018, 19:33

di simone pierotti

Risultati pesanti nell’ultima giornata del campionato U.I.S.P. della Garfagnana. La capolista Lokomotiv vola travolgendo a domicilio il Camporgiano, resiste il New Team al secondo posto, mentre il Capriola Poggio, dopo aver vinto il turno di recupero, pareggia contro il Baston Villa.

Clamorosa la vittoria del Lokomotiv a Camporgiano, più che altro per le dimensioni, 6-2! Battista Corradini cala addirittura il poker di reti, poi segnano Alessandro Cassettai e Federico Del Giudice; per i locali reti della bandiera di Marco Cardosi e Simone Lezoli. A due punti segue il New Team che passa 2-0 sul campo dei Diavoli Rossi Filicaia (reti di Alessandro Davini e Severiano Salotti). Altra gara di cartello era quella tra Baston Villa e il Capriola Poggio, importante per la classifica: termina 2-2 in virtù delle reti di Davide Di Bartolomeo e Alessandro Pieroni per i padroni di casa, e la doppietta di Daniele Monelli per gli ospiti. Impressionante la vittoria degli Amatori Cascio che superano gli Amatori Vicas 13-2, punteggio probabilmente da record per il campionato amatoriale della Garfagnana. Nella storia del calcio locale entra di diritto Tommaso Vangi che segna addirittura 6 gol; si uniscono alla sagra del gol Alessandro Baiocchi, Marco Cassettai, Raffaele Bertoncini con una doppietta, Marco Ferrari, Marco Bertoncini e bomber Andrea Di Dio. Per gli ospiti segnano Riccardo Casotti e Simone Terni. Non sfonda il muro del Careggine il Casciana Cascianella, fermato sullo 0-0. Pareggio a reti bianche anche tra Corfino e Cerretoli. Importante vittoria del Magliano Gragnana City contro il Sillano 1-0 grazie al gol di Vasco Rocchiccioli.