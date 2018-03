Sport



Uisp Garfagnana: è sempre più testa a testa tra Lokomotiv e New Team

lunedì, 26 marzo 2018, 14:30

di simone pierotti

E’ sempre più testa a testa per il primo posto della regular season tra Lokomotiv e New Team dopo l’ultimo turno. La capolista mantiene inalterati i due punti di vantaggio sul New Team. Entrambe le squadre hanno vita facile con i rispettivi avversari. Il Lokomotiv travolge 7-1 il Cerageto Mojito grazie alla tripletta di Federico Del Giudice, alla doppietta di Alessandro Cassettai e alle reti di Stefano Bechelli e Matteo Ridolfi; gol della bandiera di Luca Tamagnini. Vittoria agevole, 3-0, per il New Team sul campo degli Amatori Vicas, reti di Alessandro Davini, Giovanni De Lucia e Severiano Salotti. Cede terreno il Capriola Poggio, fermato sul 2-2 dal Casciana Cascianella, reti di Nicholas Bonaldi e Federico Vanni per i locali, e Gabriel Mogut e Samuele Mori per gli ospiti. Al quarto posto stabile il Camporgiano, che pareggia 1-1 sul terreno del Sillano (reti di Gianluca Gaspari e Nicola Grazia). In chiave play – off il Cerretoli supera 1-0 i Diavoli Rossi Filicaia grazie all’acuto del bomber Roberto Guazzelli. Il Careggine vince 1-0 a Corfino grazie al gol di Simone Tamagnini. Importante vittoria per il Baston Villa, ormai certo dei play-off, 2-1 contro il temibile Magliano Gragnana City (reti di Rodrigo Frigeri, Gennaro De Vivo e Paolo Lemmi).