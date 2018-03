Sport



Uisp Garfagnana: il New Team batte il Lokomotiv, ribaltone in vetta

giovedì, 29 marzo 2018, 11:44

di simone pierotti

A due giornate dal termine, il campionato amatoriale U.I.S.P. della Garfagnana è sempre più emozionante ed incerto. Nel turno infra-settimanale va in scena il ribaltone in vetta alla classifica con il New Team che supera il Lokomtiv 1-0 (rete di Danilo Rossi) e lo scavalca! Giochi comunque ancora da definire alla luce del calendario. Al terzo posto il Capriola Poggio che vince 2-1 sul campo dei Diavoli Rossi Filicaia grazie alle reti di Roberto Biagini e Federico Vanni, mentre per i locali segna il giovanissimo Filippo Simoni. Centrano la qualificazione matematica ai play – off gli Amatori Cascio grazie alla bella vittoria 2-1 contro il Camporgiano (4° in classifica), reti di Daniele Cecchi e Tommaso Vangi, e Simone Lezoli. Play – off ormai certi anche per il Baston Villa, che pareggia a reti bianche contro il Careggine. In palio resta praticamente l’ultimo posto utile per i play-off e a giocarselo sono rimasti Casciana Cascianella, Cerretoli e Magliano Gragnana City. Non sembrano molte le chanches per il Casciana dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Magliano Gragnana City 1-1 (reti di Simone Pellicci e Nicolò Ungaretti), visto che il Casciana deve riposare all’ultima giornata. In gran spolvero è il Cerretoli che passa 5-2 sul campo del Cerageto Mojito grazie alla tripletta di Yari Da Prato e ai gol di Zeno Broglio e Dario Monti, mentre per i padroni di casa segnano Roberto Canozzi e Luigi Rondinone. Vittoria per il Sillano 3-0 agli Amatori Vicas, grazie alle reti di Luca Adorni, Massimiliano Castellini e Edoghogho Egharevba.