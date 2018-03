Sport



Un cinico Montalcino pone fine al sogno del Pieve Fosciana

domenica, 25 marzo 2018, 18:26

di michele masotti



2-0

Montalcino: Milanesi, Moreno, Bianciardi, Diokh, Andrea Signorini, Chellini, Voltolini, Cicatiello (42’ Barbi), Marco Signorini (71’ Gugliotta), Pecchi e Bandini A disposizione: Pallanti, Casini, Zacchei, Losappio e Sardone Allenatore: Simone Francini

Pieve Fosciana: Damiano Dini, Pieri, Sarti, Barsanti (87’ Lenzi), Lorenzo Bacci, Biagioni (70’ Giuntini), Lucchesi, Giusti, Biggi, Piacentini e Corrado Dini (71’ Tognarelli) A disposizione: Vanni, Contini, Federico Bacci e Angelini Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Prela di Pistoia

Marcatori: 55’ Chellini e 90’ Pecchi

Note: Espulso Casini per proteste dalla panchina. Ammoniti Barsanti, Moreno e Voltolini. Presenti 150 tifosi del Pieve Fosciana

Si interrompe in semifinale al cospetto della corrazzata Montalcino la bella cavalcata del Pieve Fosciana in questa edizione della Coppa Toscana. I ragazzi di Francesco Fiori, seguiti da un gran numero di tifosi in questa trasferta in terra senese, hanno fatto sempre il match e sono stati puniti dal cinismo dei locali che conquistano così il pass per la finale di Firenze dell’11 aprile dove affronteranno il Viaccia. A fare pendere le sorti dell’incontro dalle parti del Montalcino, capolista del girone F, è stato un colpo di testa vincente di Chellini proprio nel momento migliore degli ospiti.

In contemporanea a questa semifinale, sono andati in scena i cinque recuperi che hanno dato un volto definitivo a questo girone A. L’Unione Pontigiana è tornata in testa alla classifica grazie al successo di misura sul Don Bosco Fossone, mentre lo Sporting Bozzano ha perso per 3-0 in casa per mano del Tau Calcio. A cinque turni dalla fine i pistoiesi comandano con 46 punti, un punto del Pieve Fosciana, seguito a 42 proprio dalla compagine versiliese e a 41 dal Tau. Quinta posto con 40 lunghezze occupato dal tandem Marginone-Serricciolo. Privo di Gheri e Regoli, mister Fiori si affida ad un 4-3-1-2 con Sarti e Pieri che agiscono come terzini, Corrado Dini utilizzato in una mediana a tre con Barsanti e Lucchesi mentre davanti il rientrante Damiano Biggi fa coppia con Piacentini. Davvero molto bello il colpo dell’impianto senese, con le coreografie predisposte dalla due tifoserie. Partenza arrembante dei biancorossi che collezionano diversi chance all’alba del primo tempo. Dopo appena sessanta secondi Piacenti prima e Lucchesi poi mancano l’impatto decisivo da sottomisura. Al 2’ Milanesi fa buona guardia sul tiro scoccato da Corrado Dini. Dodici minuti più tardi è la volta della conclusione da fuori area di Piacentini che sorvola la traversa. Il Montalcino si limita a difendersi per poi ripartire e cercare di sfruttare le soluzioni su palla inattiva.

L’avvio della ripresa è la fotocopia del primo tempo con il Pieve Fosciana in avanti alla ricerca del gol. Rete che viene trovata, invece, dai locali che al 55’ colpiscono con il colpo di testa di Chellini, lasciato libero sul secondo palo. Segnato l’1-0 la squadra di Francini abbassa ulteriormente il proprio baricentro e serve un miracolo di Milanesi sul colpo di tacco di Corrado Dini per evitare il pari del Pieve Fosciana. Con i biancorossi tutti riversi nella metà campo senese, Pecchi chiude i conti al 90’ con la più classica delle ripartenze.

Dopo la settimana di pausa, alla ripresa del campionato il Pieve Fosciana affronterà fuori casa il River Pieve nel super derby del comune pievarino, per una sfida che richiamerà il pubblico delle grandi occasioni sulle tribune dello stadio “Alessio Nardini”. La caccia al primo posto della capolista Unione Pontigiana è ancora aperta per Biagioni e compagni.