Sport



Un cinico Sangimignano affonda nel finale un buon Castelnuovo

mercoledì, 21 marzo 2018, 17:38

di simone pierotti



0-3

CASTELNUOVO: Leon, Picchi, Marchetti, Biagioni (32’ s.t. El Hadoui), Ceciarini, Tolaini S, Alfredini, Giacomelli (40’ s.t. Orsetti), Nardi (47’ s.t. Micchi Lorenzo), Gori, Filippi A disp: Cavani, Da Prato, Turri, Micchi Matteo All. Tazzioli

SAN GIMIGNANO: Chiarugi, Donati (36’ s.t. Calamassi), Ciardini, Paparelli, Bruni (30’ s.t. Borri), Rustioni, Camilli, Cicali, Paci, Cubillos, Giuggioli (40’ s.t. Vannetti) A disp.: Micheli, Viani, Masini, Settepassi All.: Ercolino

Arbitro: Guido Iacopetti di Pistoia

Marcatori: 36’ s.t. Borri, 45’ s.t. Calamassi, 46’ s.t. Camilli

Note: Ammoniti Picchi, Nardi, Cicali

Finisce a 9 minuti dal termine il sogno del Castelnuovo di fermare sul proprio terreno la seconda forza del campionato, il Sangimignano che saliva al Nardini per alimentare le proprie ambizioni di vincere il campionato. Davvero un peccato perché in quella fase del match il punto sembrava molto vicino, dopo un secondo tempo privo di grosse occasioni per gli ospiti e con due chiare possibilità per il Castelnuovo. Il pareggio sarebbe valso oro in prospettiva salvezza, anche se la classifica arride ai gialloblu, a due turni dal termine del campionato.

Bel primo tempo, le squadre giocano a viso aperto. Al 10’ bella azione dei padroni di casa che mandano alla conclusione Ceciarini, palla a lato. Al 18’ colpo di testa di Giuggioli che sfila a lato. Al 19’ bel duetto tra Alfredini e Giacomelli che non aggancia in area. Al 29’ pericoloso tiro cross di Filippi dalla sinistra, il portiere appare in difficoltà e smanaccia sopra la traversa. Al 30’ contropiede degli ospiti con Paci che va via saltando due difensori ma sul più bello spara fuori. Al 38’ Camilli serve Paci che da pochi passi manda sulla traversa. Al 41’ colpo di testa di Bruni che tocca la traversa, l’arbitro vede un tocco di Leon. E’ calcio d’angolo, Rustioni stacca bene ma spreca mandando a lato. Si immagina un secondo tempo all’insegna di un arrembaggio degli ospiti, e lo è forse solo sul piano del palleggio e possesso palla. A rendersi pericolosi tuttavia sono gli uomini di Tazzioli. Al 21’ punizione di Gori dalla lunga distanza e traversa piena. Al 34’ contropiede con Nardi che va via sulla sinistra, entra in area e, davanti al portiere, prova a batterlo sul primo palo ma Chiarugi tocca in angolo. Al 36’ arriva la “doccia fredda”: calcio d’angolo, Borri svetta a centro area e insacca. A questo punto saltano gli schemi per il Castelnuovo che subisce una pesante punizione. Al 44’ Paci si presenta davanti a Leon che salva con i piedi. Al 45’ però Calamassi trova la rete con un preciso pallonetto al volo su calcio lungo. Un minuto dopo altro contropiede del Sangimignano e terzo gol con Camilli. La punizione del 3-0 assume contorni troppo pesanti e immeritati per il Castelnuovo.