Un Pontecosi corsaro espugna il "Bui" di San Giuliano

domenica, 4 marzo 2018, 20:06

In uno dei due big match di giornata, l’altro era Tau Calcio-Unione Pontigiana, si interrompe la serie positiva di sei risultati del Pieve Fosciana che viene superato di misura dal Marginone, compagine che rientra in lotta per la vittoria finale con l’undicesima vittoria stagionale

domenica, 4 marzo 2018, 19:06

Se in diverse partite i Diavoli Neri erano stati beffati in piena zona Cesarini, questo pomeriggio un gol al 93’ di capitan Malatesta ha consegnato alla squadra di Gorfigliano tre punti di straordinaria importanza nello scontro diretto di Romagnano

domenica, 4 marzo 2018, 19:03

Ha preso il via oggi al Palazzetto di Castelnuovo di Garfagnana, dopo il rinvio a causa del maltempo della 1° giornata prevista per domenica scorsa, la fase regionale della 27^ edizione del Torneo Internazionale di Minibasket - 16° Memorial Danilo Boschi, riservato alla categoria Aquilotti (nati nel 2007/2008)

domenica, 4 marzo 2018, 18:53

Il Castelnuovo resta alla finestra per una domenica a causa della neve che ha reso inevitabile il rinvio dell'incontro contro il Sangimignano. Turno a conti fatti positivo dato che i gialloblù rimangono ancora al limite dalla zona play-out

domenica, 4 marzo 2018, 18:28

Sale a quota quattro la striscia di partite consecutive senza successi per il River Pieve, anche oggi privo di due pedine importanti, che cade per 2-1 in casa del Tirrenia al termine di 90’ minuti piuttosto equilibrati

domenica, 4 marzo 2018, 17:45

Il GhivizzanoBorgo è uscito dalla difficile trasferta di Massa con un bel punto, frutto del 2-2 che ha visto tra i suoi protagonisti Francesco Di Paola, autore di una doppietta che lo ha proiettato a quota 11 in classifica cannonieri