A maggio tornano i tornei giovanili organizzati dal Castelnuovo e a giugno due settimane di camp estivo

sabato, 28 aprile 2018, 08:46

di simone pierotti

Tornano i tornei giovanili di fine stagione organizzati dall’U.S. Castelnuovo Garfagnana allo stadio “Alessio Nardini”. Torna la “Primavera Castelnuovese”, con ben 5 competizioni riservate alle categorie Esordienti, Pulcini e C.A.S., per le annate che vanno dal 2005 al 2011. Confermate anche le due settimane di campus estivo che si svolgeranno nelle ultime due settimane di giugno.

Si parte giovedì 17 maggio con il tradizionale torneo di fine corso riservato ai bimbi del Centro Avviamento allo Sport. Tutti gli allievi nati dal 2009 al 2011, che durante la stagione si sono allenati presso gli impianti di Castelnuovo, Torrite e Gallicano, scendono sul prato del Nardini per affrontarsi in mini – incontri suddivisi in squadre aventi i nomi degli animali.

Martedì 22 maggio prendono il via gli incontri dei 3 tornei riservati alle categorie Esordienti B 2006, Pulcini 2007 e Pulcini 2008. Prevista la partecipazione di tante società provenienti da tutta la provincia, come Virtus Piazza al Serchio, Junior Lucchese, Aquila S.Anna, Pieve San Paolo, Valle di Ottavo, Valle del Serchio, Acquacalda S.Cassiano, oltre naturalmente alle squadre del Castelnuovo Per il torneo giovanile si tratta della 12° edizione: confermati anche il servizio bar e il servizio gastronomia.

Dopo la prima edizione dello scorso anno, bis per il Trofeo “Simply Market”, riservato alla categoria Esordienti 2005. Il torneo, che si svolgerà durante tutta la giornata di domenica 3 giugno, vedrà la partecipazione di squadre importanti, provenienti da 3 province diverse e, addirittura, è probabile l’arrivo di una società dal Lazio. Hanno già dato la propria adesione Lucchese, Margine Coperta, Castelnuovo, Pisa Ovest, Valle del Serchio, Piazza al Serchio, per un’edizione che si preannuncia da record.

Da lunedì 18 giugno prenderà il via il Campus estivo gialloblu, ovvero la scuola calcio organizzata dalla società garfagnina, con i bimbi che potranno divertirsi, praticare calcio e altri sport e stare insieme dalla mattina alla sera, seguiti da istruttori qualificati e calciatori di livello.