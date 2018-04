Sport



Andrea Baiocchi passa la mano ad… una coppia: Paolo Lenzi e Franco Becarelli nuovi presidenti

giovedì, 26 aprile 2018, 12:06

di simone pierotti

Nel corso di una conferenza stampa tenuta presso lo stadio “Alessio Nardini”, il Castelnuovo ha reso noto il nuovo assetto del vertice societario. Ad Andrea Baiocchi succede alla presidenza la coppia composta da Paolo Lenzi e Franco Becarelli. Il secondo, in particolare, avrà la delega ai rapporti con la F.I.G.C. Lenzi, da sempre all’interno della società garfagnina, tra i soci fondatori del Real Castelnuovo nel 2008, quest’anno ha ricoperto (e ricopre tuttora) il ruolo di responsabile del settore giovanile. Becarelli ricopriva la carica di vice presidente.

Dopo tre anni di presidenza, termina così il mandato alla guida della società gialloblu per Baiocchi. All’esterno c’è un po' di sorpresa mentre all’interno della compagine garfagnina si è trattato di un naturale evolversi delle cose. “Dopo tre anni di mandato – esordisce il presidente uscente – mi è sembrato naturale passare la mano, anche alla luce di nuovi impegni lavorativi. La nostra società è organizzata con un consiglio che segue, collegialmente, tutti gli aspetti quotidiani, organizzativi e programmatici, chiunque sia il presidente. Pertanto siamo giunti, semplicemente, al termine del mio mandato e il mio ruolo sarà ricoperto da un altro membro, anzi membri, del consiglio stesso”.

Dobbiamo quindi evitare di parlare di dimissioni? “Esattamente, si tratta di un avvicendamento programmato e indolore. Peraltro rimarrò nel consiglio direttivo dell’U.S. Castelnuovo cercando di portare a conclusione i progetti avviati da tempo”.

Si riferisce alla riqualificazione degli impianti sportivi? “Certamente, fin dall’inizio ho seguito attivamente il progetto e i rapporti con l’amministrazione comunale. Cercherò, compatibilmente con gli impegni personali, di dare il mio supporto ai presidenti Becarelli e Lenzi”.

E’ il momento giusto per tracciare un bilancio di queste tre stagioni, che hanno segnato il rilancio e il consolidamento del Castelnuovo a certi livelli. Prima il ritorno in Eccellenza poi la salvezza, senza passare dai play-out, ottenuta solo due giorni fa: nel mezzo un anno sportivo che assomiglia ad un set cinematografico o ad un romanzo. La grave perdita, prima di Renato Tolaini, poi del medico sociale Yuri Micchi, le dimissioni dell’allenatore Edoardo Micchi e il ritorno sulla panchina gialloblu di Fabrizio Tazzioli, i gravi infortuni capitati a Matteo Satti e Giacomo Cecchini, senza contare gli altri “intoppi” minori,: una serie di congetture negative che avrebbero potuto affondare la “barca” gialloblu ma dalle difficoltà l’ambiente è uscito rafforzato fino alla salvezza sportiva. Andrea Baiocchi passa la mano, quindi, con un campionato vinto di Promozione e la conferma in Eccellenza, ma anche con due campionati giovanili vinti con Juniores (quest’anno purtroppo retrocessi) e Allievi. Nel mezzo, tante iniziative e tanti progetti intrapresi, primo tra tutti quello della riqualificazione degli impianti sportivi, con il rifacimento del manto del Nardini in erba sintetica, come già specificato sopra”.

La parola, adesso, ai nuovi presidenti.

Franco Becarelli: “Ringrazio Andrea per l’impegno profuso in questi tre anni e l’impostazione data. Andiamo avanti forti e coesi, con il duplice obiettivo di rafforzare e allargare il gruppo dirigenziale e di rinnovare le strutture sportive, portando a conclusione un lavoro che ha coinvolto, da oltre un anno, un notevole gruppo di professionisti. Il nostro futuro passa sicuramente da questo aspetto, perché i nostri giovani potranno trovare un ambiente salutare e sereno dove crescere sia sportivamente che umanamente perché, va sottolineato, al primo posto rimane lo scopo sociale”.

Paolo Lenzi: “Dopo tre anni, è stato quasi naturale questo passaggio di mano, anche alla luce degli impegni lavorativi e personali di Andrea. Ci siamo divisi la responsabilità io e Becarelli, ma non cambieranno per niente gli equilibri interni alla società, gestita in maniera collegiale, ciascuno con le proprie competenze. Stiamo lavorando ai vari aspetti organizzativi e presto annunceremo anche le varie deleghe. Questo avvicendamento al vertice è stato concordato con un buon anticipo sul termine della stagione sportiva in maniera da poter programmare per tempo tutti gli aspetti della gestione”.

Parole di stima e di ottimismo arrivano dall’amministrazione comunale, rappresentata da Francolino Bondi: “Porto le felicitazioni di tutta l’amministrazione per l’obiettivo della salvezza raggiunto con pieno merito. Ringrazio Andrea Baiocchi perché è stato un grande presidente, intanto è stato un vincente, poi ha portato nel mondo del calcio una maniera di intendere il calcio diversa, una mentalità da imprenditore. Sono sereno perché sarà un “trapasso” indolore, essendo la società solida e coesa. Come amministrazione comunale, posso dire che c’è massima collaborazione con l’unione sportiva e che il complicato iter per la realizzazione dei nuovi impianti sportivi, sta per giungere a conclusione”.