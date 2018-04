Sport



Botta e risposta nel primo tempo tra Giovanile Sextum e River Pieve

domenica, 15 aprile 2018, 20:29

di michele masotti



1-1

Giovanile Sextum: Fall, Orsini, Meucci (46’ Cyrbja), Vincenti, Raffalli, Ghelardoni, Cantini (54’ Sireno), Spinelli, Ciardelli, Pacifico (53’ Hajji) (75’ Benincasa) e Bucci A disposizione: Nelli, Susini e Betti Allenatore: Fabio Bargigli

River Pieve: Micchi, Turri, Pancetti, Byaze (75’ Benlaidi), Pennucci, Cecchini, Alfredini, Catalini (80’ Landi), Pioli, Francesco Satti e Friz A disposizione: Vanni, Angelini, Fontana e Pioli Allenatore: Alessandro Davini

Arbitro: Sorvillo di Piombino

Marcatori: 11’ Pacifico e 20’ Francesco Satti su rigore

Il River Pieve torna dalla trasferta di Bientina con un pareggio, il terzo stagionale, che permette ai ragazzi di Alessandro Davini di mantenere una lunghezza di vantaggio dalla zona play-out. La Giovanile Sextum, invece, rimane al terzultimo posto a pari punti con il Romagnano in una posizione piuttosto scomoda, visto che il suo -7 dall’Acquacalda, attuale quintultima, a tre giornate dalla fine della stagione regolare è decisamente a rischio “forbice”. Per gli ospiti, sempre privi di Dunaiev e Luca Satti, quindi un risultato positivo che fa riprendere la corsa verso la permanenza in categoria. Il River si è presentato in terra pisana con Pioli nelle vesti di prima punta nel tridente completato da Francesco Satti e Alfredini. In difesa viene spostato Cecchini mentre nella mediana ritrova una maglia da titolare il giovane Catalini.

Al 11’ è la Giovanile Sextum a rompere l’equilibrio nel punteggio con un’azione rocambolesca. Pacifico è sia fortunato che caparbio nello sfruttare un fortuito rimbalzo e a battere Micchi. Il River costruisce subito il pallone per impattare ma Fall è superlativo nello smanacciare a lato il colpo di testa di Alfredini. Lo stesso attaccante classe 1996 si rende protagonista nell’occasione che porta al pareggio, conquistandosi il penalty che Francesco Satti realizza, raggiungendo così la doppia cifra nella classifica marcatori. Ospiti che continuano a fare la partita, costringendo alla difesa una Giovanile Sextum che si affida ai lanci lunghi per innescare Ciardelli. Prima dell’intervallo Pioli va vicinissimo al gol in due circostanze. Anche nella ripresa la squadra di Davini preme il piede sull’acceleratore e si rende pericolosa ancora con Alfredini. La strenua retroguardia dei padroni di casa, rimasti in inferiorità numerica per lo scampolo finale di match, resiste fino al triplice fischio finale di Sorvillo.

Tra sette giorni i “millionarios” della Garfagnana saranno impegnati nella delicata trasferta di Serricciolo al cospetto di una formazione che non sta attraversando un momento felice ma che è ancora in corsa per un posto nei play-off, forbice permettendo.