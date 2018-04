Sport



Caos recuperi: il Castelnuovo sta fermo anche domenica

venerdì, 6 aprile 2018, 11:07

di simone pierotti

E’ un caso più unico che raro: in piena prima primavera un campionato di calcio fermo per un mese. E’ quanto sta accadendo al campionato di Eccellenza dove gioca il Castelnuovo. Dopo i turni di sosta per il Torneo delle Regioni e per la Pasqua, domenica prossima squadre ferme per permettere di recuperare la partita tra Poggibonsi e Grosseto. A causa del principio della regolarità del campionato è stato necessario procedere al recupero della gara, già rinviata per ben due volte, e così le ultime due giornate sono slittate di una settimana. Gialloblu pertanto di nuovo in campo domenica 15 aprile a San Miniato e domenica 22 aprile contro il Castelfiorentino.

Ci sarà soltanto da attendere ed allenarsi, senza perdere la concentrazione sull’obiettivo finale, la salvezza diretta, evitando i play-out. La preparazione prosegue senza sosta. Assente giustificato Gabriele Gori che, per alcuni giorni, è impegnato in uno stage di allenamento con la nazionale di beach soccer.

Ultime giornate anche per i campionati giovanili. La Juniores attende il Lammari, sono le ultimissime chance per evitare la retrocessione, gli Allievi Regionali attendono il Montemurlo a caccia del salto decisivo per la salvezza. Stagione positiva per le squadre dei campionato provinciali, in particolare gli Allievi B 2002 in lotta per le primissime posizioni; bene Allievi Provinciali e Giovanissimi 2003/2004 che stanno crescendo alla distanza e si stanno togliendo delle soddisfazioni.