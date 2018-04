Sport



Castiglione, si conclude il campionato. Pieroni: "Un ringraziamento di cuore a tutti i nostri sostenitori"

sabato, 21 aprile 2018, 18:50

di lorenzo fiori



0-1

Atletico Castiglione: Bertini Diego, Lupetti Lorenzo, Lupetti Alessandro, Pucci, Tagliasacchi Federico, Giuntini, Zarrella, Pioli, Grisanti, Savoli e Cecchi. Allenatore: Pucci Alberto.

Vagli: Pioli, Marchi, Pellegrinotti, Bertogli, Mori, Fabbri, Pellegrinetti, Bertucci, Biggeri, Ruocco e Chiriacó. Allenatore: Biggeri Michele.

Arbitro: Massa della sezione di Lucca.

Marcatore: 8' p.t. Pioli.

In una partita senza obbiettivi vince il Vagli confermando il suo indiscusso primo posto. La stagione si è conclusa e, ora, arriva il momento dei ringraziamenti da parte del vicepresidente dell'Atletico Castiglione Matteo Pieroni.

"Innanzitutto desidero ringraziare "La Gazzetta del Serchio", nella persona di Lorenzo Fiori, per averci dedicato spazio, tempo e visibilità - esordisce Pieroni -. Per noi questa prima stagione in terza categoria è stata un tassello fondamentale per il nostro futuro. Abbiamo iniziato un progetto a lungo termine che, con il tempo, crediamo che possa portare ottimi risultati".

"Il secondo ringraziamento, per ordine ma non per importanza, - aggiunge - va a tutti i volontari, alla fantastica dirigenza, a tutti i giocatori che ci hanno dato fiducia, a tutti i nuovi acquisti che hanno creduto nel nostro progetto ed a tutto lo staff tecnico che ha lavorato con serietà ed impegno per tutta la stagione. Riguardo allo staff tecnico voglio menzionare e ringraziare di cuore Alberto Pucci (oggi è stata la sua ultima partita da allenatore dell'Atletico Castiglione, verrà sostituto da Luca Davini) facendogli un grande in bocca al lupo per un bellissimo futuro".

"Concludo - termina Pieroni - ringraziando e abbracciando tutti i nostri tifosi che ci hanno seguito con affetto, sia in casa che in trasferta, per tutta la stagione".