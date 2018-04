Sport



Christopher Lucchesi pronto per la terza sfida tricolore alla "Targa Florio"

giovedì, 26 aprile 2018, 09:29

Christopher Lucchesi é pronto per la terza sfida stagionale nell'Abarth 124 rally Selenia International Challenge, la prossima settimana (4 e 5 maggio), sulle strade siciliane della Targa Florio, la corsa più antica al mondo. In provincia di Palermo, si consumerà quindi la terza prova del Campionato Italiano Rally.

Lucchesi Junior, portacolori della Scuderia Rally Evolution dopo l'esaltante doppietta della vittoria in categoria GT al volante dell'Abarth 124 rally fornita da Bernini Rally, sulle difficili strade siciliane sarà di nuovo assecondato da Marco Pollicino, per il quale questa sarà la gara di casa.

Anche in questo caso gara tutta nuova, per Lucchesi, un rally peraltro con il fondo estremamente difficile da interpretare e ricco di difficoltà ma la Targa Florio, per chi corre, è molto di più in termini anche di sensazioni, quelle date in prima battuta dalla sua luminosa storia iniziata nel 1906. E' un appuntamento immancabile, il suo fascino unico, le insidie delle strade delle Madonie, il calore e l'abbraccio del pubblico, sono elementi irrinunciabili soprattutto per i piloti.

Ciascun driver desidera almeno una partecipazione alla Targa Florio nel proprio palmarès, ovvio che Lucchesi cercherà il tris di allori, utile stimolo per il prosieguo della stagione. Una stagione che soprattutto è stata concepita pensando alla sua crescita tecnica, in considerazione che ha solo diciannove anni ed è al suo secondo anno di gare.

"Ua nome importante, quello della Targa Florio - commenta Lucchesi– che impone rispetto per la sua storia ed anche per quello che proporrà come percorso, del quale tutti mi dicono sia molto particolare. Sicuramente quello che mi è stato raccontato sarà la realtà di quello che troverò in gara, ma sono confortato dal fatto che il copilota Pollicino è siciliano per cui saprà indirizzarmi bene, e saranno certamente utilissimi i consigli di mio papà e di Michele Bernini. Ci sarà da impegnarsi di nuovo ben oltre al 100% per far bene, ci proveremo dal primo metro di gara! ".

L'edizione 2018 della Targa Florio si presenta con diverse novità, a partire dalla sede del quartier generale previsto all'interno dello Stabilimento Blutec di Termini Imerese, dove vi saranno Parchi assistenza, Direzione Gara, Centro classifiche, Segreteria e sala stampa. Sarà sempre il cuore di Palermo con il suo elegante salotto di Piazza Giuseppe Verdi all'ombra del Teatro Massimo, la sede dello start nel pomeriggio di venerdì 4 maggio, dopo la quale si passerà alle sfide con la prima prova spettacolo che si svolgerà in riva al mare, proprio in Viale Targa Florio a Termini Imerese. Come nel nuovo format delle gare di Campionato Italiano, la giornata clou sarà sabato 5 maggio, con un intenso susseguirsi di prove speciali, cinque tratti cronometrati ricavati sulle Madonie da percorrere tre volte. Tornano delle prove molto apprezzate in edizioni passate ed il percorso di gara sarà molto esteso e toccherà diverse suggestive zone della provincia palermitana, dal mare all'entroterra montano. Saranno 16, le prove speciali per questo terzo round di Campionato Italiano Rally e sarà poi nuovamente Cefalù, come nella 100^ edizione, ad ospitare il traguardo tricolore, nel cuore della cittadina patrimonio UNESCO.