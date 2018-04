Sport



Dominio del GP Parco Alpi Apuane nel “Vivacittà” di Firenze: bene anche Mazzei a La Spezia

mercoledì, 18 aprile 2018, 11:45

di michele masotti

La domenica appena trascorsa ha visto svolgersi, in gran parte del territorio nazionale, le “Vivicittà”, competizioni che si sono sviluppate all’interno di un percorso ricavato nelle strade delle varie città e dove tanti atleti del Gruppo podistico Parco Alpi Apuane hanno fatto la voce grossa. Le migliori prove sono arrivate da Firenze dove Paul Tiongik e Jilali Jamali, due punti di forza del sodalizio biancoverde, hanno chiuso rispettivamente sul primo e terzo gradino del podio assoluto. Sempre nel capoluogo toscano si sono ben comportati Alessandro Marlia, Sebastiano Pennisi, Ludmillo Dal Lago e Riccardo Durano. Piuttosto numerosa la pattuglia di podisti apuani che hanno corso a Lucca. Alla medaglia di argento di categoria per Emilio Canini e al bronzo di categoria per Leonardo Pierotti vanno evidenziate anche le belle prove di Igor Marracci (12° assoluto), Roberto Gianni (22°), Nicola Dazzi (35°), Marco Mattei, Michelangelo Fanani, Giampaolo Filauro, Erica Togneri (quarta nella gara femminile), Pierluigi Rumbo e Federico Giannini. A Livorno l’ottavo posto di Davide Ferrini gli vale anche la medaglia d’argento nella sua categoria. In terra labronica chiude nella top ten anche Nicola Ciardelli (9°) che precede di due posizioni il compagno di team Lorenzo Checcacci, mentre Riccardo Simi ha chiuso al 30° posto assoluto.

Continua a mettere in mostra importanti progressi Marco Mazzei, una delle più floride promosse dei biancoverdi. Il giovane di Castelnuovo di Garfagnana, allenato da Graziano Poli, ha sfiorato il podio assoluto a La Spezia, in una corsa che ha visto le buone prove offerte da Marco De Nevi, Marco Rossi e Maurizio Folegnani. Ottimo l’argento di categoria colto, sempre nella città ligure, da Paola Lazzini. Sfiora il podio anche Rocco Pezzuto, impegnato nella “Vivacittà” di Ferrara, mentre Sabrina Malatesti ha ottenuto un lusinghiero sesto posto di categoria nella “Tutta dritta” di Torino. Sale sul gradino più basso del podio a Catania Giuseppe Tomaselli, cimentatosi sui 5000 metri su pista di un meeting locale. Bronzo anche per lo “spagnolo” del gruppo, Simone Ferrali su una 5 km che si è svolta a Madrid. Michele Rama e Paolo Petrozzino si sono distinti nella mezza maratona di Budapest.